حالة الطقس اليوم السبت 18/1/2020 فى مصر

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، اليوم السبت، أﻣﻄﺎرا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﻄﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠى ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠى ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠى اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮالأﺣﻤﺮ وﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، سانت كاترين العظمى 15 درجة والصغرى 04 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 15

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 14

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 15

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 21