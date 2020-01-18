جمارك مطار برج العرب الدولي تحبط تهريب أجهزة تجسس

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت الإدارة العامة لجمارك الموانئ الجوية بمطار برج العرب الدولي، برئاسة محمود فرغلى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كميه من أجهزة التنصت بالمخالفة لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية.

جاء ذلك بناء على إخباريه سريه مقدمة من رجب البحيرى رئيس الوردية ومحمود فيالة رئيس قسم الأمن الجمركي، باعتزام الراكب أ . م . ح مصرى الجنسية القادم من الإمارات على رحلة خطوط طيران شركة فلاى دبى رقم 173 تهريب بضائع مخالفة .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة لجنه الفحص المكونة من كريم محمد ومينا رياض فتم تأكيد الاشتباه .

وبالعرض على الأستاذ طارق صلاح مدير جمرك مطار برج العرب، قرر تشكيل لجنة من وليد الشيخ رئيس الوردية وهشام مصباح رئيس قسم الامن الجمركي وجورج شاكر وأكرم محمود مأموري الحركة وذلك لتحقيق الإخبارية المقدمة فتبين وجود 50 لمبة كهربائية مزودة بكاميرة وميكروفون و30 جرس باب كهربائي مزود بكاميرا وميكروفون داخل حقائبه وبلغت التعويضات المستحقة 86 ألف جنيه .

قرر محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 2 لسنة 2020 وتحويل الراكب للنيابة المختصة

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك و مجدي الانصاري رئيس قطاع النظم والإجراءات والمشرف على جمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وجرائم التهريب وتأمين المنافذ بكافة أنحاء الجمهورية .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة لاستهداف كافة صور الخروج على القانون بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.