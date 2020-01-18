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جريمة مروعة تهز اليمن.. قطع لسان طفلة بعد الاعتداء عليها جسديا وإلقائها بالقمامة

السبت، 18 يناير 2020 02:06 م
جريمة مروعة تهز اليمن.. قطع لسان طفلة بعد الاعتداء عليها جسديا وإلقائها بالقمامة الطفلة لجين قبل تعذيبها
كتب ــ كامل كامل ــ إيمان حنا

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جريمة مروعة تضاف إلى سلسلة جرائم ميلشيات الحوثى التى مازالت تسيطر على العاصمة اليمنية  "صنعاء" وعدد من المدن الشمالية، حيث تم العثور على طفلة في التاسعة من عمرها بعد أيام من اختطافها، وبها أثار تعذيب على جسدها النحيل ولسانها مقطوع، يأتى هذا فى ظل انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال والفتيات والنساء بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذين يتهمونهم بالارتباط بعصابات الخطف وبتوفير الحماية لها، مما اضطر بعض أرباب الأسر إلى منع أطفالهم من الذهاب للمدارس .

وأفادت مصادر، وفق العربية، بأنه تم العثور على الطفلة لجين محمد (9 سنوات)، ملقاة بجانب أحد براميل القمامة، وهي على قيد الحياة بعد أيام قليلة من اختفائها. وأكدت المصادر أن لسان الطفلة مقطوع وبها حروق فى جسدها وحالتها الصحية والنفسية حرجة للغاية.

وأشارت المصادر إلى أن المجرم الذي خطف وعذّب الطفلة لا يزال مجهولاً حتى هذه اللحظة، في ظل انتشار مخيف لظاهرة اختفاء واختطاف الأطفال والفتيات في مناطق سيطرة الحوثيين وسط تكتم إعلامي شديد.

وكان أهالي الطفلة لجين قد أبلغوا عن اختفائها في 11 يناير الجارى بالعاصمة صنعاء، وتداول ناشطون صورها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة فى العثور عليها.

وتكررت بشكل لافت في الآونة الأخيرة ظاهرة اختفاء واختطاف الأطفال والفتيات في مناطق سيطرة الميليشيات، وقد اتهم عدد من السكان الحوثيين بالوقوف وراء هذه الظاهرة وسط أحاديث عن شبكات للاتجار بالبشر.

 


الطفلة لجين

الحوثيين

صنعاء

اليمن

تعذيب الاطفال

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