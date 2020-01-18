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جامعة أسوان: مركز التطوير المهنى ضمن 14مقراً بالجامعات لتطوير المجتمع

السبت، 18 يناير 2020 01:00 ص
جامعة أسوان: مركز التطوير المهنى ضمن 14مقراً بالجامعات لتطوير المجتمع الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن المركز الجامعى للتطوير المهنى، والذى افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، بفرع الجامعة الجديد بمدينة أسوان الجديدة، يعد واحداً ضمن 14 مركزاً على مستوى الجمهورية، من أبرز أهدافها تنمية البيئة المحيطة بالجامعات فى مصر، بالإضافة إلى ثقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان يأتى فى إطار جهود جامعة أسوان تحت رعاية وتوجيهات وزارة التعليم العالى، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى تستهدف الانتهاء من إنشاء 21 مركزاً بجامعات مصر خلال عام 2021.

وأوضح الدكتور غلاب، بأن الهدف من هذه المراكز هى التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هناك مشروع لهذه المراكز حتى تكون الجامعة بمثابة بيت خبره للإقليم كله، لعمل دراسة لسوق العمل والمهارات المطلوبة للطلاب والأهالى الموجودين بالإقليم، وسيتم تنفيذ هذه الدراسة داخل المراكز بشتى احتياجاتها، خاصة أن المحافظات تختلف فى احتياجاتها، وعلى رؤساء الجامعات العمل على تطوير هذه المراكز واستدامة عملها خاصة بعد انتهاء تمويل الوكالة الأمريكية.

وأشار إلى أن جامعة أسوان الوليدة تأخذ خطوات كبيرة نحو اتخاذ مكانتها اللائقة ضمن أفضل الجامعات ليس بمصر فقط ولكن عالميا أيضا وتعد سنة 2019 عام الإنجازات بعد تحقيق المركز الأول فى تصنيف التايمز للاستشهاد العلمى، واحتلت المركز الثامن من ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى الوطن العربى، كما تألقت الجامعة كذلك بنجاح كبيرفى تنظيم أسبوع شباب الجامعات الأفريقى الأول وحصول الجامعة على المركز 300 على مستوى العالم فى التصنيفات العالمية فى مجالات مثل التنمية المستدامة، والطاقة، وتصدرت الجامعة المركز الثانى فى مبادرة رئيس الجمهورية فى تطوير المناطق العشوائية، واليوم تحتفل الجامعة بإنجاز جديد كأحدث إضافة نحو هذا الهدف بافتتاح المركز الجامعى للتطوير المهنى بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، لخدمة الطلبة والخريجين عن طريق تأهيلهم وزيادة مهنيتهم وتنافسهم ومساعدتهم فى الحصول على فرص عمل أو البدء فى مشروعات ريادة الأعمال الخاصة بهم، مما سيكون له مردود إيجابى كبير على محافظة أسوان.


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