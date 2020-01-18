سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تمارين منزلية للحد من مشكلة تصلب معصم اليد فى الشتاء

السبت، 18 يناير 2020 07:00 ص
تمارين منزلية للحد من مشكلة تصلب معصم اليد فى الشتاء معصم اليد-صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
المعصم هو واحد من أكثر المفاصل تعقيدا في الجسم، فغالبًا ما يعاني الأشخاص من تصلب المعصم، خاصةً في فصل الشتاء، حيث يتكون المعصم من 8 عظام، مع وجود الرباط والأوتار، وفي بعض الأحيان، يبدأ التقلص في فواصل الغضاريف، مما يؤدي تدريجياً إلى ظهور حالة مؤلمة. في الحالات الشديدة ، يتحول إلى التهاب المفاصل.
 
 يمكن أن يكون هناك أسباب مختلفة لهذا مثل التواء ، الكسر ، متلازمة النفق الرسغي ، متلازمة التقاطع، ولكن وفقا لتقرير موقع "health" يمكن أن تساعدك التمارين التالية على منع نفسك من الإصابات الدائمة في المعصم.
 

ضغط كرة التنس: 

هذا هو  التمرين الأكثر ملاءمة الذى يكون عبارة عن ضغط على مرة صغيرة ولكن ليس بشكل شديد يسبب الألم،  لمدة 10-15 ثانية. 
 

مد الكتف للأعلى :

 مد ذراعك مع كفك في مواجهة السقف، ثم  مدّ كفك نحو الأرض واستمر لمدة 10 إلى 30 ثانية.
 

امتداد المعصم:

 ضع ذراعك على الطاولة فوق وسادة محشوة، ثم حرك معصمك لأعلى ولأسفل بينما لا تزال يدك على الوسادة .
 

تعليق المعصم: 

حافظ على ذراعك على 90 درجة مع كوعك، ويجب أن تكون ذراعك متجهة لأسفل. الآن لتحريك راحة يدك ، ثم مرة أخرى إلى أسفل، استرخى وكرر التمرين  5 مرات.
 
على الرغم من أن هذه التمارين ستساعد الشخص على الشعور بالتحسن في حالة إصابة الرسغ ، إلا أن هناك بعض العوامل الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار، فيمكن أن يكون نوع الطعام الذي تتناوله أو وضعك أو تمرينات خاطئة مساهماً كبيراً في إصابات الرسغ.
 

الإجراءات الوقائية الأخرى  لتسريع عملية الشفاء 

 
ارتد سوارًا معصمًا ليلا: 
حزام المعصم سيبقي العظام مستقيمة، لكن يجب على المرء أن يضع في اعتباره حقيقة أن عصابة معصمك لا ينبغي أن تكون ضيقة للغاية، لكى لا تتسبب فى ضيق  الدورة الدموية، فقد يؤدي فقدان الدورة الدموية إلى تلف الخلايا بشكل دائم.
 
استخدم وسادة التدفئة: 
استخدم وسادة التدفئة على يدك على الأقل لمدة 20 دقيقة في اليوم ، وهذا سيعمل ضد الألم، فيمكنك الاستمرار في استخدام كيس الحرارة حتى تتخلص من تصلب المعصم.
 
تحقق من نقص فيتامين ب 12: 
يمكن أن يكون فيتامين ب 12 هو السبب الحقيقي وراء ألم معصمك،لك لأن نقص فيتامين ب 12 يسبب متلازمة النفق الرسغي. 
 
استخدم ملح إبسوم: 
ملح إبسوم  مرخٍ للعضلات وله خصائص مضادة للالتهابات، فقط  انقع يدك في ماء فاتر مع ملعقة من ملح إبسوم ، لمدة 20-25 دقيقة. هذا يمكن أن يساعد في تقليل تصلب في المعصم إلى حد كبير.
 
 

معصم اليد

تمارين اليد

التهاب

الم

الشتاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة