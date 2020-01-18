سوبر كورة
Ads
السبت، 18 يناير 2020 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تلوث الهواء والإجهاد مرتبطان بمشاكل التحصيل وترتيب الأفكار عند الأطفال

السبت، 18 يناير 2020 12:00 م
تلوث الهواء والإجهاد مرتبطان بمشاكل التحصيل وترتيب الأفكار عند الأطفال تلوث الهواء
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الباحثون أن الأطفال، الذين يعانون من التعرض لضغط الحياة المبكرة في المنزل وزيادة التعرض قبل الولادة لتلوث الهواء، أظهروا أعراضًا متزايدة من مشاكل الاهتمام والفكر، ووفقاً للدراسة، التي نشرت في مجلة علم نفس الطفل والطب النفسي، فإن الإجهاد المبكر في الحياة أمر شائع لدى الشباب خصوصا من الفئات المحرومة من الخدمات أو الذي يعيشون غالبًا في المناطق الأكثر تعرضًا لتلوث الهواء.


 

وقال مؤلف الدراسة الأول ديفيد باجلانشيو من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة "التعرض قبل الولادة للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، وهو مادة سامة عصبية شائعة في تلوث الهواء، يبدو أنه يضخم أو يديم آثار الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في الحياة المبكرة على الصحة العقلية لدى الأطفال".


وأكد الكاتب البارز آمي مارجوليس "ملوثات الهواء شائعة في بيئتنا، خاصة في المدن، ونظراً لعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والظلم البيئي، فإن الأطفال الذين ينشأون في ظروف محرومة هم أكثر عرضة لتجربة كل من الإجهاد الحياتي والتعرض للمواد الكيميائية السمية العصبية".. تلوث الهواء له آثار سلبية على الصحة البدنية، وقد بدأ العمل في الآونة الأخيرة أيضًا في إظهار التأثيرات على الصحة العقلية، ويعد الإجهاد الحياتي، خاصة في الحياة المبكرة، أحد أشهر المساهمين في مشاكل الصحة العقلية.


وارتبطت الآثار بمقارنات PAH-DNA - وهي علامة حساسة للجرعة من التعرض لتلوث الهواء..وقال الباحثون إن PAH وضغوط الحياة المبكرة قد تكون بمثابة "ضربة مزدوجة" على المسارات البيولوجية المشتركة المرتبطة بمشاكل الانتباه والفكر.

 


تلوث الهواء

الهواء الملوث

نمو الاطفال

اضرار تلوث الهواء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

س و ج.. تعرف على تطورات أزمة وليد أزارو فى الأهلي

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

الأندية الإيرانية تعلن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

بعد حوادث الدفايات.. فتوى للأزهر: الرسول حذر من النار وأمر بإطفائها قبل النوم

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

اتحاد الكرة عن وصول بطاقة "بادجى": الأهلي لم يطلبها حتى الآن

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى بعد التعديلات الأفريقية والمحلية

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

تقارير: بشكتاش التركى يرفض صرف راتب محمد النني منذ أكتوبر

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

ابنة طبيب عبد الحليم تكشف: أصيب بفيروس سي ولو عايش دلوقتي كان اتعالج

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

الهلال السودانى يعترض على "كاف" لتعديل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلى

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

وفاة أقصر رجل فى العالم.. طوله 67 سم وعاش 27 سنة فى نيبال

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إنفوجراف.. أرقام ضخمة تكشف حجم استهداف مصر بالشائعات.. 2019 الأكثر استقبالا بنسبة 37.7%.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق السموم.. والصحة والتعليم فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وتنازل مصر عن حقل ظهر الأبرز

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة