تكثيف حملات النظافة وشفط مياه الأمطار بالمحلة.. صور

كما وجه بضرورة الدفع بالعديد من سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والاحياء في شوارع المحله لاستكمال رفع تجمعات المياه من امام المدارس والمستشفيات والمصالح الحكوميه والشوارع المتضرره من سقوط الامطار.

كما أكد علي ضرورة رفع نواتج حفر الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بالجمهورية وتسويه الشارع لحركه مرور السيارات والمواطنين.

كان رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى قد اعطي تعليمات لمسؤولي الوحدات المحليه بضروره متابعه اعمال متعهدي جمع القمامه بالقرى و مشاركه الوحدات المحليه في اعمال النظافه ومتابعة اعمال رفع مياه الامطار من شوارع القرى .

كان مجلس مدينة المحلة برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحله الكبرى قد شن حملات موسعة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بنطاق قرى مركز المحلة، بالتنسيق مع جهاز الشرطة والزراعة والوحدات المحلية، أسفرت الحملات عن إزالة 72حالة تعدى على الرقعة الزراعية خلال شهور نوفمبر وديسمبر الماضيين ويناير الجاري.

حيث تم ازاله 17 حاله تعدي على الارض الزراعيه في المهد بدايه من العام الحالي بمساحه 17 قيراط و10 اسهم وإزالة 33 حاله تعدي على الارض الزراعيه في المهد بمساحه فدان و13 قيراط و 21 سهم خلال شهر ديسمبر الماضى، وإزالة 22حالة تعدى على الرقعة الزراعية خلال شهر نوفمبر الماضى، بمساحه 14 قيراط و 23 سهم

وأصدر رئيس المدينة توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحليه بسرعة ازاله اي تعديات على الارض الزراعيه في المهد وذلك للحفاظ على الرقعه الزراعيه من التقلص

من ناحيه ـخرى تابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أعمال الرصف الليليه الجاريه بشارع البجر بالمنطقة الواقعة بين ميدان البندر و ميدان بنزايون حيث جارى اعمال الرصف و الترميم و تعديل المناسيب.

ووجه رئيس المدينة القائمين على الاعمال بسرعة استكمال شارع البحر نظرا لاهميته باعتباره احد اهم شوارع مدينة المحلة الكبرى

يذكر ان شارع البحر قد شهد خلال الفتره الحاليه عدد كبير من مشروعات المرافق و البنيه التحتيه منها احلال و تجديد خطوط الانحدار و الطرد للصرف الصحى أمام منطقة الحنفى و الديوان العام لرئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى و مسجد عبد الحى خليل و البندر، ومد كابلات الفايبر لمشروع التحول الرقمى و الربط بين المؤسسات الحكومية، ودهان اعمدة الانارة و تغطية فتحات الاعمدة و صيانة كابلات الكهرباء، وعمل تطوير شامل فى الجزيرة الوسطى و اعادة صيانتها و تهيئتها، وزراعة الاشجار و النخيل و نباتات الزينه، وعمل ربط لخطوط المياه الجديده بالاقطار الجديده.

كما تم عمل العديد من بالوعات المطر الجديده بطول شارع البحر، ودهان الارصفه بالعديد من اجزاء الشارع على ان يتم استكمال الدهانات عقب الانتهاء من اعمال الرصف، ورفع الاعلانات المخالفه، واعادة رصف و ترميم و تعديل المناسيب بشارع البحر بداية من 6 اكتوبر حتى ميدان الشون.