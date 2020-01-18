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تقرير: وزير جديد للخارجية فى كوريا الشمالية

السبت، 18 يناير 2020 03:01 م
تقرير: وزير جديد للخارجية فى كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية
رويترز

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ذكر تقرير لموقع "إن.كيه. نيوز" الإخبارى، ومقره سول، اليوم السبت أن وزيرا جديدا سيحل محل رى يونج هو وزير خارجية كوريا الشمالية، وأضاف التقرير نقلا عن مصادر لم يسمّها، أن وزير الخارجية الجديد لم يتحدد لكن من المقرر أن تعلن كوريا الشمالية اسمه يوم الخميس المقبل.
 
وقالت وزارة الوحدة فى كوريا الجنوبية، وهى المسئولة عن شؤون كوريا الشمالية، إنه ينبغى تقييم أى تغيير فى وضع رى بحذر.
 
ووفقا لوزارة الوحدة، فإن "رى" المولود عام 1956 هو نجل رى ميونج جى النائب السابق لمدير إدارة التنظيم والتوجيه، وهى أحد الكيانات داخل حزب العمال الحاكم، وتشرف هذه الإدارة على تعيين المسؤولين الإداريين فى الدولة.
 
كما كان والده محررا فى وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهى الوكالة الرسمية للبلاد.
 
ودرس "رى" الذى يتحدث الإنجليزية بطلاقة فى جامعة اللغات الأجنبية المرموقة فى بيونجيانج، وتولى على مدى سنوات مناصب رفيعة تعامل خلالها مع الغرب.
 
وكان "رى" سفيرا لكوريا الشمالية فى لندن فى الفترة من عام 2003 إلى عام 2007، كما تولى منصب نائب وزير الخارجية ومثل بلاده أثناء المحادثات السداسية حول برنامج بيونجيانج النووي.
 
ولم يحضر "رى" التجمع السنوى لقادة العالم فى الأمم المتحدة فى سبتمبر، رغم أنه حضر هذا الاجتماع رفيع المستوى فى نيويورك لمدة ثلاث سنوات من عام 2016 إلى عام 2018.
 

كوريا الشماليه

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سول

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