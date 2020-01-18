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تعليم القاهرة تنفى تداول امتحان الدراسات الإجتماعية للشهادة الإعدادية

السبت، 18 يناير 2020 03:42 م
تعليم القاهرة تنفى تداول امتحان الدراسات الإجتماعية للشهادة الإعدادية امتحانات المرحلة الإعدادية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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نفت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة صحة تداول امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الاعدادية قبل الامتحان الذى أداه الطلاب اليوم.
 
وأكدت الغرفة أن ما تم تداوله أمس عار تماما من الصحة ومجرد نماذج وهمية لإثارة البلبلة والفتن، كما أكدت عدم تلقيها أى شكاوى حتى الآن تخص الامتحانات، وفى السياق ذاته أوضح بيان لغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة انها منعقدة لمتابعة سير أعمال الامتحانات للصف الاول الثانوى، وعلي اتصال مباشر بالادارات التعليمية، حيث ارسل محمد عطية وكيل اول الوزارة مدير المديرية، رسالة لأولياء الأمور يطمئنهم فيها علي أبنائهم ويؤكد علي المتابعة الدقيقة علي مدار اليوم وعلي جاهزية غرفة العمليات بالمديرية للتدخل السريع في مختلف الحالات، كما اكد علي اتصالها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة وفق توجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وتتصل ايضا بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. 
 
وتفقد عطية قبل فجر اليوم المطبعة السرية ومطبعة استلام جميع الإدارات الأوراق الامتحانية، ثم توجه لديوان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لمتابعة غرف العمليات المنعقدة، للشهادة الإعدادية، وامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى ،وأشار محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات، والمشرف العام علي الامتحانات أن غرفة العمليات لم ترد لها اية شكاوي حتي الان متمنيا مزيدا من التوفيق لابنائنا الطلبة والطالبات. 
 
وادي طلبة الشهادة الاعدادية الامتحان اليوم السبت الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ،وكان مدير تعليم القاهرة اجتمع بالموجهين الاوائل استعداداً لتصحيح مادة اللغة العربية عقب الانتهاء من الامتحان وشدد عليهم بالمرونة في التصحيح والأخذ بالإجابات الصحيحة وعدم الالتزام حرفياً بنموذج الإجابة كما اكد سيادته العمل في منظومة متكاملة لصالح الطالب الذي يمثل مستقبل مصر كما أن الإمتحانات هي التي تحدد مستوي الطالب لرفع أدائه وتمكينه من المواد الدراسية المختلفة من خلال الأنشطة المتنوعة ورعاية المتميزين والمتفوقين علمياً للوصول بهم لأعلي مستوي. 
 
 

التعليم

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