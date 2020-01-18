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تعرف على تأثير تلوث الهواء على النمو البدنى للطفل

السبت، 18 يناير 2020 04:00 ص
تعرف على تأثير تلوث الهواء على النمو البدنى للطفل طفل-صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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هل تعلم أن أكثر من 7 ملايين طفل يموتون كل عام بسبب تلوث الهواء، فالتلوث ضار بالأطفال وكذلك كبار السن، ولكن تلوث الهواء يمكن أن يكون أشد خطورة على الأطفال حديثي الولادة (أقل من عام واحد)، خاصة وأن خطر الوفاة المبكرة عند المواليد الجدد في المناطق الملوثة مرتفع للغاية.
 
وأظهرت دراسة حديثة أن تأثير التلوث على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد أمر سيئ للغاية بشكل يمكن أن يقتلهم، وقد أجريت هذه الدراسة في كلية الطب بجامعة كارديف، كما ذكرت العديد من الدراسات السابقة أن تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والقلب ويسبب الوفاة المبكرة.
 
 
 
الأطفال حديثو الولادة يكونون أكثر عرضة لجزيئات الغبار الصغيرة جدا والغازات الخطرة في الهواء، ووفقًا للبحث المنشور على موقع " researchgate" ، فإن الملوثات الثلاثة الأكثر خطورة بالنسبة للرضع هي PM10 (المادة الجزيئية 10) وثاني أكسيد النيتروجين (NO2) وثاني أكسيد الكبريت (SO2)، وفي المدن التي يكون فيها واحد أو جميعها مرتفعًا ، وتزداد فرص وفاة الرضيع خلال سنة واحدة من الولادة من 20٪ إلى 50٪.
 
 
ويمكن أن يفسد الدخان المنبعث من المركبات رئتي الطفل، ليس هذا فقط ، فبعد إجراء بحث في جامعة ليستر ، قال العلماء إن الدخان المنبعث من المركبات على الطريق، يمكن أن يكون أيضًا خطيرًا على الأطفال.
 
 وفقًا لهذا البحث ، بعد مرور 3 أشهر على الولادة ، إذا كنت تسافر كثيرًا على طريق مليء بالسيارات ومعك طفل جديد، يمكن أن تتأثر رئة الطفل، وقد يصاب هؤلاء الأطفال بالربو أو أي مرض خطير يتعلق بالرئتين والتنفس في سن مبكرة.
 

كيف تنقذ الأطفال الصغار من التلوث؟

هناك بعض التدابير التى يمكن اتخاذها لحماية طفلك من التطلث ومن مشاكل الجهاز التنفسى :
 
ـ لا تسافر على الطريق مع الكثير من حركة المرور للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر.
ـ يجب إرضاع الطفل بالحليب الأصفر الكثيف (اللبأ)، لأنه يزيد من مناعة الطفل ويجعل رئتيهم قوية.
ـ إذا كان منزلك بالقرب من الشارع الرئيسى ، فعليك دائمًا إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة حتى لا تصل الملوثات بالهواء إلى رئة الطفل.
ـ إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التنفس ، فاستشر الطبيب في أسرع وقت ممكن.
 
ـ لحماية طفلك (أقل من 6 أشهر) من البعوض ، استخدم ناموسية بدلاً من اللفائف المدخنة أو طارد إلكتروني للبعوض، فيمكن أن يكون الدخان المنبعث من الملف ضارًا للطفل.
 
ـ احتفظ بالأطفال (أقل من 3 سنوات) بعيدًا عن دخان البخور ، وحرق البخور ، وما إلى ذلك .
 
 

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نمو الطفل

حديثى الولادة

تلوث الهواء

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