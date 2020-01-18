تعرف على الفرق القانونى بين الشكوى والبلاغ

كتب أحمد عبد الهادى - أحمد حسني

يسعى الكثير من المواطنين للعلم بنصوص القانون، وهذا ما يجعلهم يتجنبون المشاكل، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، يستعرض "اليوم السابع" الفرق بين الشكوى والبلاغ وفقًا للقانون.





الشكوى:

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البلاغ:

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الشكوى هى الجرائم التى لا يتم تحريكها إلا بناء على شكوى من ذى الشأن ولها فترة تقادم وهى 3 أشهر من تاريخ العلم بالجريمة، ونظم المشرع أحكامها فى المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية فى الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانونا ومنهاالسرقة والاحتيال وخيانة الامانة وإخفاء الاشياء المتحصلة منها إذا كان المجنى عليها زوجا للجانى، أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص آخرعدم تسليم الصغير إلى من له الحق فى طلبه ونزعه من سلطة من يتولاها ويكفلهالامتناع عن أداء النفقة أو الأجرة أو الحضانة أو المسكن المحكوم بهاسب الأشخاص وقذفهمالجرائم الأخرى التى ينص عليها القانونولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلكوالسبب كذلك فى تحديد نوع الجرائم الخاصة بالشكوى هى أن هذه الجرائم تطغى فيها الحق الخاص على الحق العام كما فى جريمة السب والقذف، وكذلك لاعتبارات اجتماعية وأدبية كما فى الجرائم الأموال الواقعة بين الازواج والأصول بالفروع، ويجوز كذلك التنازل عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوىالقيام بإخبار الجهات المختصة (الشرطة أو النيابة) عن وقوع جريمة وهو حق لأى شخص أرتكب فى حقه جريمة أو شاهد وقوع الجريمة، وهو إجراء إدارى يترتب عليه قيد دعوى جديدة