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تعرف على الفرق القانونى بين الشكوى والبلاغ

السبت، 18 يناير 2020 02:00 ص
تعرف على الفرق القانونى بين الشكوى والبلاغ قانون - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى - أحمد حسني

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يسعى الكثير من المواطنين للعلم بنصوص القانون، وهذا ما يجعلهم يتجنبون المشاكل، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، يستعرض "اليوم السابع" الفرق بين الشكوى والبلاغ وفقًا للقانون.
 

الشكوى:



الشكوى هى الجرائم التى لا يتم تحريكها إلا بناء على شكوى من ذى الشأن ولها فترة تقادم وهى 3 أشهر من تاريخ العلم بالجريمة، ونظم المشرع أحكامها فى المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية فى الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانونا ومنها:
 
السرقة والاحتيال وخيانة الامانة وإخفاء الاشياء المتحصلة منها إذا كان المجنى عليها زوجا للجانى، أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص آخر.
عدم تسليم الصغير إلى من له الحق فى طلبه ونزعه من سلطة من يتولاها ويكفله.
الامتناع عن أداء النفقة أو الأجرة أو الحضانة أو المسكن المحكوم بها.
سب الأشخاص وقذفهم.
الجرائم الأخرى التى ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
والسبب كذلك فى تحديد نوع الجرائم الخاصة بالشكوى هى أن هذه الجرائم تطغى فيها الحق الخاص على الحق العام كما فى جريمة السب والقذف، وكذلك لاعتبارات اجتماعية وأدبية كما فى الجرائم الأموال الواقعة بين الازواج والأصول بالفروع، ويجوز كذلك التنازل عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى.
 

البلاغ:



القيام بإخبار الجهات المختصة (الشرطة أو النيابة) عن وقوع جريمة وهو حق لأى شخص أرتكب فى حقه جريمة أو شاهد وقوع الجريمة، وهو إجراء إدارى يترتب عليه قيد دعوى جديدة.


الشكوى

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