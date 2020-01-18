تحقيقات شروع طالبين فى قتل تاجر المقطم: استدرجاه لمكان ناءٍ وسرقاه بالإكراه

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، فى واقعة تعدى طالبين على تاجر بسلاح أبيض وسرقته بالمقطم، أن المتهمين تعرفا على المجنى عليه عن طريق شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك لقيامهما بعرض بيع كروت هدايا خاصة بألعاب البلاى ستيشن، واتفقا معه على شراء تلك الكروت مقابل مبلغ مالى 30 ألف جنيه، والتقابل بشارع المعهد الأزهرى ـ دائرة القسم، وفور وصوله استدرجوه لمكان ناءٍ وتعدا عليه بسلاح أبيض مطواه وسرقاه بالإكراه وفرا هاربين.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفاده أنه ورد لقسم شرطة المقطم إشارة مستشفى تفيد استقبال "أحمد.م"، 32 سنة، تاجر ومصاب بجرح قطعى بالرسغ الأيسر والأوتار القابضة والفك، وبالانتقال وسؤال المصاب قرر تعرفه على احد الأشخاص "ماجد" ولا يعلم باقى بياناته من على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لقيام الأخير بعرض كروت الهدايا الخاصة بألعاب البلاى ستيشن واتفق معه على شراء تلك الكروت.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ماجد.ا"، 18 سنة، طالب، و"محمد.ج"، 22 سنة، طالب والسابق اتهامه فى القضية رقم 5301 لسنة 2019م المقطم "مشاجرة وبلطجة".



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات وما جاء بأقوال المجنى عليه اعترفا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنهما، كما تم بإرشاد المتهم الثانى ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه اتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.