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تجديد حبس عامل قتل "عديله" بسبب خلافات أسرية بينهما فى إمبابة

السبت، 18 يناير 2020 03:01 م
تجديد حبس عامل قتل "عديله" بسبب خلافات أسرية بينهما فى إمبابة جثه - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاض المعارضات بمحكمة شمال  حبس عامل قتل فرد أمن (عديله)، بعدما أطلق النار عليه من فرد خرطوش بسبب أعتدائه على زوجته فى إمبابة، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا يفيد مقتل فرد أمن خاص نتيجة إطلاق النار عليه من فرد خرطوش، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن المجنى عليه اعتدى على شقيقة زوجته بالضرب بسبب خلافات أسرية، مما دفع زوجها لإطلاق النار عليه انتقاما لزوجته.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وانتقلت النيابة لمناظرة جثة المجنى عليه، وتولت التحقيق.
 
ومن جانب آخر، اعترف عاطل وزوجته متهمان بقتل ربة منزل لسرقتها ببولاق الدكرور، بتفاصيل ارتكاب الجريمة، فذكرا أنهما قررا قتل المجنى عليها والتى تربطها صلة قرابة بأحدهما، بقصد سرقة مصوغاتها الذهبية، مستغلين إقامتها بمفردها وفى سبيل تنفيذ مخططهما الإجرامى قاما بإعداد سلاح أبيض عبارة عن "مطواة"، أقراص منومة، حبل)، وأضافا بقيامهما بالتوجه لزيارة المجنى عليها ودس الأقراص المنومة فى مشروب "عصير" قدماه لها، وعقب فقدانها الوعى وسقوطها أرضاً، قاما بإيثاقها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستوليا على مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول وهربا.
 
أرشد المتهمان عن كمية من المصوغات الذهبية من ضمن المسروقات، هاتف محمول، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأضافا ببيعهما باقى المسروقات (سلسلة، خاتم) بمحل صاغة بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبطها لدى صاحب المحل، وبمناقشة مالك المحل أيد ما جاء باعترافاتهما، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيق.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من أحد المواطنين، يفيد اكتشافه وفاة شقيقته (أرملة - مقيمة بمفردها بشقتها بمساكن كفر طهرمس، بالشقة محل إقامتها والعثور على جثتها بداخل الشقة ووجود بعثرة بمحتويات الغرفة وعدم وجود المصوغات الذهبية الخاصة بها.
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهما شخصين عامل وزوجته، مقيمان بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.
 
 

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