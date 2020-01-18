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بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا تعبر عن قلقها العميق إزاء تعطيل إنتاج النفط

السبت، 18 يناير 2020 01:06 م
بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا تعبر عن قلقها العميق إزاء تعطيل إنتاج النفط حقل نفط
رويترز

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عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، اليوم السبت، عن قلقها العميق إزاء ما يجرى من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط فى البلاد، وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس، وجاء فى بيان للبعثة، أن "هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة أولا وقبل كل شيء على الشعب الليبى، الذى يعتمد كليا على التدفق الدائم للنفط".
 
و كان مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، قد قال امس الجمعة، إنه سيتم وقف تصدير الخام من موانئ النفط بشرق ووسط البلاد بدءا من اليوم السبت، وهو ما سيؤدى إلى خسارة صادرات حجمها 700 ألف برميل يوميا.
 
وذكر المصدر، أن إغلاق الموانئ باستثناء ميناء زويتية جاء بناء على أمر من قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة خليفة حفتر، والذى يسيطر على شرق ووسط البلاد.
 
كما أعلن متحدث باسم الجيش الليبى، ان الشعب الليبى هو الذى أقفل الموانئ النفطية والحقول وما علينا إلا حماية شعبنا، وإقفال موانئ وحقول النفط خطوة جبارة من الشعب الليبى.
 
وقال مهندس بميناء الزويتينة النفطى الليبى، لرويترز، إن محتجين دخلوا الميناء وأعلنوا إغلاقه امس الجمعة.
 
ودعا شيوخ قبائل فى شرق وجنوب ليبيا لإغلاق الموانئ، احتجاجا على ما وصفوه باستغلال الحكومة المعترف بها دوليا فى طرابلس لعائدات النفط لدفع أموال لمقاتلين أجانب.
 

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