بدء منظومة تدريب معلمات الأزهر على المناهج الجديدة بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

انطلقت فعاليات تدريب معلمات رياض الأطفال بمعاهد الإسكندرية الأزهرية، على المنهج الجديد، اليوم السبت، وذلك بمركز الخدمة والنشاط بميامى تحت إشراف أمين عزام مدير إدارة التدريب بالمنطقة، وبحضور آمال الدهراوى مدير إدارة رياض الأطفال، وموجهات رياض الأطفال.

وأضاف البيان الصادر اليوم، أن يهدف التدريب إلى تنمية مهارات معلمات رياض الأطفال على المنهج الجديد وفق رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم.

وأشار إلى أنه يحاضر فى التدريب مجموعة من المتدربين من منطقة الإسكندرية الأزهرية، ويستمر حتى الخميس المقبل، تحت رعاية الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافى للمنطقة.

والجدير بالذكر أن الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ نشأت الصاوى الوكيل الشرعي، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي، اعتمد نتيجة تقييم روضات معاهد إدارتى المنتزه والعامرية، وروضات المعاهد الخاصة بإدارة المنتزه.

أكد الشيخ مصطفى أبوزيد على الأهمية الكبيرة لمرحلة رياض الأطفال، حيث أنها تمثل اللبنة الأولى فى العملية التعليمية، واهتمام الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووكيله، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية اهتمامًا كبيرًا بهذه المرحلة، وتوفير كافة الاحتياجات والوسائل الحديثة لها، لمواكبة التطور العلمى والتكنولوجى للعملية التعليمية، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتطوير التعليم.

وفى سياق آخر أكد الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، على أن امتحانات الإبتدائية والإعدادية اليوم السبت مطابقة للمناهج المقررة.

وأضاف خلال البيان الصادر اليوم، بتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، ومنع أى وسيلة للغش، والتشديد على عدم تواجد الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أى من المشاركين فى أعمال الامتحانات.

وأكد على ألتزام الجميع بالتعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، والتزام الطلاب بالزى والمظهر الذى يليق بالطالب الأزهري، وضرورة التواصل مع غرفة العمليات بديوان المنطقة، لسرعة حل المشكلات الطارئة.

وفى سياق متصل، تستمر اليوم السبت، امتحانات الشهادتين ال‘بتدائية والإعدادية الفصل الدراسى الأول بمعاهد الإسكندرية الأزهرية، وقد تابع الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ويرافقه الشيخ نشأت الصاوى الوكيل الشرعى للمنطقة، أعمال الامتحانات بلجنة معهد بنين الصادق الأمين والتى تضم طلاب معهدى الصادق الأمين، وبنين الإمام أبو العزائم، ولجنة معهد فتيات الصادق الأمين والتى تضم طالبات معهدي: الصادق الأمين، والإمام أبو العزائم، ولجنة معهد كوثر النجار الابتدائي.

كما تفقد إبراهيم فاضل، الوكيل الثقافى للمنطقة، والشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات لجنة معهد بنين الإسكندرية، والتى تضم طلاب معاهد الإسكندرية، ومحمد رجب، وغيط العنب، والإمام الحسين، حيث تم متابعة سجلات حضور وانصراف الطلاب، والاطمئنان إلى مستوى الامتحانات.

ويذكر أن طلاب الشهادة الابتدائية امتحنوا اليوم فى مادتى اللغة العربية والإملاء، الخط العربي، كما يمتحن طلاب الشهادة الإعدادية فى مادتى اللغة العربية " ورقة ثانية " ( المطالعة وفنون الكتابة، والهندسة.