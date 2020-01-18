بدء فترة تنازلات المرشحين على مقعدى الجيزة وملوى في الانتخابات التكميلية

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

انطلقت اليوم السبت، الفترة القانونية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتلقى طلبات تنازلات المرشحين التى تضمنتهم القائمة النهائية للترشح على المقعدين الخاليين بدائرتين الأول الجيزة والسابعة ملوى بالمنيا، والتى تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير على أن تنشر التنازلات في 27 يناير.

وتنص المادة 14 من قانون مجلس النواب على أنه "لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل ويثبت التنازل إمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قيد في هذا الكشف.. وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ويعلن التنازل عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية".

من ناحية أخرى بدأت لجنة رصد ومخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، ومراجعة ومراقبة حساباتها للانتخابات التكميلية، بالدائرة الأولى " دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة"، والدائرة السابعة " دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى"، عملها فى الدائرتين من خلال متابعة الأنشطة الدعاية للمرشحين وبيان وجود مخالفات من عدمه.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحظورات التى يجب على المرشح الالتزام بعدم ارتكابها، وفقا لأحكام الدستور والقانون والقرارات وهى عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وكذلك عدم تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، وعدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

كما تضمنت محاذير الهيئة، عدم استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلي، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وكذلك إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما حذرت الهيئة من ارتكاب مخالفة الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وعدم القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عن، أو استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، فضلا عن استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.

كما حذرت من الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، أو استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.