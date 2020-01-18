اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ينشر «إنفوجراف » يؤكد: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان».. العام الماضى الأكثر استقبالا للشائعات بنسبة 37.7 %.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق الأكاذيب.. «الصحة» و«التعليم» فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وفرض الحكومة رسوما سنوية على عقود الزواج أبرز الشائعات غير المنطقية



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