سوبر كورة
Ads
الأحد، 19 يناير 2020 01:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

السبت، 18 يناير 2020 07:50 م
اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان» عدد اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ينشر «إنفوجراف » يؤكد: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان».. العام الماضى الأكثر استقبالا للشائعات بنسبة 37.7 %.. الاقتصاد كان الهدف الأول لإطلاق الأكاذيب.. «الصحة» و«التعليم» فى المرتبتين الثانية والثالثة.. وفرض الحكومة رسوما سنوية على عقود الزواج أبرز الشائعات غير المنطقية

واقرأ أيضا..

 

الرئيس يستقبل وفداً من المديرين التنفيذيين.. البنك الدولى يشيد بنتائج الإصلاح الاقتصادى.. السيسى يتناول تطورات سد النهضة.. ويؤكد: هناك فارق جوهرى بين الحق فى التنمية والحق فى الحياة والوجود
 

السيسى: مياه النيل حيوية لمصر وشعبها.. الرئيس يستقبل وفداً من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى.. ويتناول تطورات المفاوضات حول سد النهضة.. ويؤكد: هناك فارق جوهرى بين الحق فى التنمية والحق فى الحياة والوجود ونتطلع لاستمرار التعاون مع البنك الدولى فى إطار دعم جهود التنمية.. وأعضاء الوفد: رصدنا تغييرات إيجابية فى مصر منذ زيارتنا بـ2014

 

 
تقرير حول مكانة مصر عام 2019.. مصر تتقدم فى مؤشر التنافسية العالمية.. «التخطيط » تكشف التقدم 21 مركزا بمحور أسواق المنتجات و4 بسوق العمل.. صعود 17 مركزا فى مؤشر تحسن الإنتاجية والأجور.. وارتفاع مؤشر التنافسية فى الخدمات للمرتبة الـ33


اليوم.. انطلاق مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية

 

الغرف التجارية تتوقع هبوط أسعار السلع استجابة لتراجع الدولار

الارتباك والصمت يصيبان التنظيم.. وائل غنيم يفضح قيادات الجماعة الإرهابية فى عقر دارهم

 

حوافز للأسر الملتزمة بإنجاب «طفلين».. مشروع قانون أمام النواب لمواجهة الزيادة السكانية

اللاعب: مفاوضات الزمالك كلام وكلاء بيراميدز يجدد عقد عبدالله السعيد لمدة 3 سنوات رسمياً

 

مهمة قومية لـ«كبار علماء وخبراء مصر».. السيسى يلتقى أعضاء المجلس الاستشارى لكبار العلماء والخبراء.. ويستمع لأفكارهم

الحكومة تعلن إعادة توزيع الموظفين بما يضمن حسن استثمار طاقاتهم

 

وزير الداخلية: نفخر باستكمال أبناء الشهداء مسيرة ذويهم بكلية الشرطة
 
 

 
عدد اليوم السابع

اليوم السابع بلس

شائعات الاخوان

وائل غنيم

السيسى

قمة برلين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأطباء: استقرار حالة مصابات حادث طبيبات المنيا وحالتان فى العناية المركزة

الأطباء: استقرار حالة مصابات حادث طبيبات المنيا وحالتان فى العناية المركزة

رسالة حب وصور من الذكريات فى تهنئة نجل الفنانة "أنغام" بعيد ميلادها

رسالة حب وصور من الذكريات فى تهنئة نجل الفنانة "أنغام" بعيد ميلادها

البرلمان يوصى بـ8 خطوات حكومية لدعم الإسكان الاجتماعى.. زيادة الوحدات أبرزها

البرلمان يوصى بـ8 خطوات حكومية لدعم الإسكان الاجتماعى.. زيادة الوحدات أبرزها

أول تعليق من أصالة على إمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أول تعليق من أصالة على إمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة