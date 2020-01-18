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الهند : إعادة خدمات المحمول فى "جامو وكشمير" بعد انقطاع دام لـ6 أشهر

السبت، 18 يناير 2020 01:43 م
الهند : إعادة خدمات المحمول فى "جامو وكشمير" بعد انقطاع دام لـ6 أشهر اقليم كشمير
أ ش أ

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أعلن مسئولون هنود، اليوم السبت، أنه جار إعادة خدمات الاتصالات الهاتفية المدفوعة مقدما فى ولاية "جامو وكشمير" الهندية ؛ وذلك فى خطوة لتهدئة الأوضاع منذ إلغاء نيودلهى الحكم الذاتى للولاية فى الخامس من أغسطس الماضى، وقال المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير روهيت كانسال، فى مؤتمر صحفى حسبما ذكرت شبكة "إن دى تى في" الهندية، إنه سيتم إعادة خدمات الجيل الثانى من الانترنت مع فرض بعض القيود فى مقاطعتى "بارامولا" و"كوبوارا" فى كشمير و10 مناطق أخرى فى جامو.
 
يذكر أن، الهند كانت قد ألغت الحكم الذاتى، وفقا للمادة رقم 370 من الدستور الهندى، فى الولاية الواقعة بإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان ؛ وذلك فى محاولة للسيطرة على الجماعات المتمردة المختبئة فى الولاية.
 
وكانت السلطات الهندية، قد أعلنت يوم الثلاثاء، استعادة خدمات الرسائل القصيرة فى إقليم كشمير وذلك بعد انقطاع دام خمسة شهور منذ بداية الاضطرابات بالإقليم المتنازع عليه مع باكستان. 
 
وذكرت قناة "إن دى تى في" الهندية، أن استئناف الخدمات يبدأ من منتصف ليل يوم الثلاثاء، مضيفة أنه سيتم استعادة خدمات الإنترنت داخل المستشفيات فيما يستمر الحظر على استخدام المدنيين قائما.
 
وفرض الحظر، فى إطار التضييق على الجانب الهندى من إقليم كشمير المعروف باسم "جامو وكشمير" منذ إلغاء الوضع الخاص به فى 5 من أغسطس الماضي، وعللت السلطات قرار الحظر حينها بأنه يهدف لمنع "مثيرى الشغب" من تعبئة الناس ضد إدارة الإقليم.
 
يشار إلى، أن القرار الهندى فى أغسطس زاد من حدة التوترات مع باكستان، كما تسبب فى انطلاق تظاهرات معارضة وأعقبه إجراءات أمنية ضد نشطاء وسياسيين.
 

الهند

باكستان

اقليم كشمير

كشمير

نيودلهى

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