النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالرجال بسبب الأوعية الدموية

كتبت إيناس البنا

أظهر لبحث جديد أن الأوعية الدموية لدى النساء تتقدم في العمر أسرع من عمر الرجال، وتعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب، وبالتالى يمكن أن يساعد البحث المبتكر في تفسير سبب أن النساء تتطور لديهن أنواع مختلفة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وسبب اختلاف توقيت ظهورها عن الرجال.

وأظهرت الأبحاث المنشورة في مجلة JAMA Cardiology ، أن الأوعية الدموية لدى النساء، من الشرايين الكبرى إلى الشعيرات الدموية الصغيرة، تتدهور جسديًا وتصبح أقل كفاءة بمعدل أسرع من الرجال.

وفقًا لمؤلفة الدراسة فإن النساء لديهن بيولوجيا وظائف فسيولوجية مختلفة عن نظرائهن الذكور، ما يوضح أيضًا لماذا قد تكون النساء أكثر عرضة لتطوير أنواع معينة من أمراض القلب والأوعية الدموية وفي نقاط مختلفة من الحياة.

ونظرًا لأن خطر إصابة الشخص بنوبة قلبية أو فشل قلبي أو سكتة دماغية يبدأ عادةً بارتفاع ضغط الدم ، قام الباحثون بتمشيط قاعدة من البيانات للبحث عن أدلة وأنماط تتعلق بكيفية بدء ارتفاع ضغط الدم.

وسمح هذا النهج للمحققين بتحديد أن تطور وظيفة الأوعية الدموية للمرأة يختلف تمامًا عن الرجال.

وقد أظهرت النساء علامات ارتفاع ضغط الدم في وقت أبكر بكثير من الرجال.

ووفقا للدراسة فإن هذا يعني أنه ربما تكون المرأة البالغة من العمر 30 عامًا والمصابة بارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من الرجل الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم في نفس العمر.

وهذه النتائج وفقا لآراء الخبراء تتحدى الاعتقاد السائد بأن أمراض القلب لدى النساء تتخلف عن الرجال بمقدار 10 إلى 20 سنة.