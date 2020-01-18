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"المصرى للدراسات" يعقد ندوة حول "الصين والتحول الاقتصادى " الأربعاء المقبل

السبت، 18 يناير 2020 09:24 م
"المصرى للدراسات" يعقد ندوة حول "الصين والتحول الاقتصادى " الأربعاء المقبل عبلة عبد اللطيف
كتب: مدحت عادل

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يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الأربعاء المقبل، ندوة تحت عنوان "الصين: أربعون عاما من التحول الاقتصادي"، يترأسها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث، ويتحدث فيها الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية سابقا، والوزير المفوض هان بينج المستشار الاقتصادي والتجارى بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، بالإضافة إلى الدكتور محمد هلال عضو مجلس الأعمال المصري الصيني، وأنور الهوارى الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام.

ومن المقرر أن يتحدث الدكتور زياد بهاء الدين، عن التجربة الصينية من واقع زيارته مؤخرا للصين، والتى امتدت ثلاثة أشهر قام خلالها بتدريس قانون الأعمال المقارن في جامعة بكين، مما أتاح له التعامل مباشرة مع الطلاب والأساتذة والمجتمع والتعرف بشكل ملموس على بعض جوانب التجربة الصينية.

وقال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن ما حققته الصين في مجالات الصناعة والتشييد والتكنولوجيا والبنية التحتية يدعو للانبهار، فالنمو الاقتصادي الصيني الذي ابهر العالم لم يتحقق من فراغ بل ارتبط بسياسات للنهوض بالتعليم والصحة والتدريب المهنى، وبإتاحة الفرص لنمو القطاع الخاص بما يسمح بتحقيق هذه التجربة الفريدة من نوعها.

 

 


المصري للدراسات

المركز المصري

عبلة عبد اللطيف

زياد بهاء الدين

اخبار الاقتصاد

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