المشدد 10 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل اثنين بالاشتراك مع آخرين

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية، حضوريًا، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، عما أسند إليه، بالشروع فى قتل شخصين، بالاشتراك مع آخرين، بغرض سرقتهما فى الطريق العام ليلا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، وسامح عزيز، وذلك فى أحداث القضية رقم 28470 لسنة 2018 جنايات مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3147 لسنة 2018 كلى كفر الشيخ.

وكان المستشار ياسر الرفاعى، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "باسم.م.ف.ح"، ويقيم بمركز قطور، بمحافظة الغربية، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه فى يوم 28 / 11 / 2018، بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، شرع مع آخرين مجهولين، فى قتل المجنى عليهما " شريف السيد محمد جمعة داود"، و"محمد عبد الجواد محمد داود"، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم المذكور بيت النية مع آخرين، وعقدوا العزم على قتل كل من يصادفوه بالقرب من مكان تواجدهم، بهدف سرقة المجنى عليهما بالإكراه، حال استقلالهما سيارة نصف نقل قيادة المجنى عليه الأول بطريق عام، وأعدوا لذلك الغرض سلاح " أبيض" خنجر "، وسلاح نارى"بندقية آلية"، مذخرة بالطلقات النارية.

وتعدوا على المجنى عليهما بالسلاح الأبيض، وإطلاق الأعيرة النارية صوبهما محدثين إصابتهما، بإصابات خطيرة، قاصدين من وراء ذلك قتلهما لولا تماثلهما للشفاء، كما وجهت الأتهامات للمتهم بالأشتراك مع آخرين، بإحرازهم سلاح نارى "بندقية آلية سريعة الطلقات "، وذخائر تستعمل فى السلاح، وسلاح أبيض "خنجر"، بغير ترخيص.

ويذكر أن شهدت إحدى قرى مركز بلطيم حالة من الحزن على فقد شاب وفتاة لإقدامهما على الانتحار، لعدم الموافقة على زواجهما، ونشر رواد التواصل الاجتماعى "بوست" على الفيس بوك، نشره الشاب قبل وفاته على صفحته الشخصية يطلب من أصدقائه الدعاء له، قائلاً، "ادعوا إن ربنا يسامحنى ما تزعلوش مني أنا رايح لبيتى" كانت هذه آخر كلمات كتبها قبل أن يتناول حبة حفظ الغلال القاتلة، ليلحق بالفتاة " ل،ل،ع" 20سنة التى يرغب في الارتباط بها.

وتعددت الروايات حسب رواد التواصل الاجتماعى، عن وفاة الفتاة ما بين تناول مادة سامة عن طريق الخطأ، وما بين تناول حبة حفظ الغلال، وتبين أن الشاب تقدم إلى خطبة الفتاة إلى أن أهلها رفضوا الخطبة، وتزوجت من أخر، وانقطعت الصلة بينهما، وعاش كل منهما حياته، ولكن عندما علم الشاب بانفصالها عن زوجها عاود الشباب وطلب الزواج منها، ولكن قوبل بعدم الاستجابة فحاولت الفتاة اقناع أهلها بالموافقة ولم تنجح، وبعدها بعدة أيام لقيت مصرعها ولم يتبين أنها لقيت مصرعها بقصد أو بغير قصد، فغضب الشاب لموتها فقرر الانتحار وفوجئ أصدقائه على صفحات التواصل الاجتماعى ببوست له على الفيس بوك، طالباً الدعاء له وأن يسامحه الله.