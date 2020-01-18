المسمارى: رصدنا تركيب منظومة دفاع جوى فى مطار معيتيقة وإنزال قوات من تركيا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال اللواء أحمد المسمسارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، أنه تمت الموافقة على وقف إطلاق النار نزولاً على رغبة دول صديقة رغم وصول الجيش إلى قلب طرابلس، مضيفاً:"قواتنا ملتزمة التزامًا كاملا بوقف إطلاق النار بينما سجلنا خروقات قامت بها ميليشات السراج".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى استثنائى،:"رصدنا وصول أسلحة بحرا وجوا إلى ميليشيات السراج بطرابلس فى فترة وقف إطلاق النار"، مردفاً:"رصدنا تركيب منظومة دفاع جوى فى مطار معيتيقة وإنزال قوات معادية من تركيا وسوريا".

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبى، إلى أنه لا أوامر حتى الآن بالرد العسكرى على خروقات ميليشيات طرابلس، مؤكداً أن الجيش الليبى لديه الجاهزية الكاملة للرد على الخروقات ولن يساوم على تضحيات الشعب.

وذكر أنه يتم متابعة مظاهرات الجماهير الغاضبة ضد إرسال قوات تركية إلى ليبيا، مشيراً إلى أن الجماهير الغاضبة قامت بإغلاق الموانئ النفطية بعد تجاهل صوتهم ضد الغزو التركى.

وتابع:"من قام بإغلاق المنشآت النفطية هم أبناء الشعب الليبى، وفى حال تعرضهم لأى خطر سنتدخل فوراً"، مردفاً:"لن نسمح لأى أحد أو جهة بتهديد الشعب الليبى أو التدخل فى قراراته".