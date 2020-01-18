المتحف المصرى الكبير يستقبل 356 قطعة أثرية من بينها كنوز لتوت عنخ آمون

كتبت آمال رسلان

استقبل المتحف المصرى الكبير مجموعة مكونة من 356 قطعة أثرية من متحف التحرير من بينها 57 قطعة من كنوز الملك الذهبى توت عنخ آمون و11 قطعة سيتم عرضها علي الدرج العظيم.

وقال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، مؤكدا أن عملية النقل تمت وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة.

وأوضح الدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف المصرى الكبير للشئون الأثرية، أن من أهم هذه القطع تمثالى للآله بتاح، ويتراوح أوزانهما ما بين 5 و 6 طن، ومن المقرر أن يتم عرضهما على الدرج العظيم ضمن مجموعة أخرى متميزة من التماثيل الملكية، منها تمثال من الجرانيت الوردى للملك رمسيس الثالث وتمثال من الجرانيت الأسود للملك تحتمس الثالث بالإضافة إلى ناوس للملك نختنبو وصندوق من الكوارتزيت لحفظ الأوانى الكانوبية من مجموعة الملك تحتمس الثالث.

وأشار مدير عام المتحف المصرى الكبير للشئون الأثرية، أن هذه المجموعة تم اختيارها بعناية شديدة لتتلائم مع سيناريو العرض المتحفى الخاص بالدرج العظيم، والذى يتضمن ويتناول موضوعات عديدة.

وقال الدكتور عيسى زيدان مديرعام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الأثار بالمتحف المصري الكبير أن فريق العمل حرص على توثيق وتغليف وتأمين القطع بالطرق العلمية المتعارف عليها دوليا قبل عملية النقل، مشيرا إلى أن عملية النقل تمت علي فترتين صباحية ومسائية، وأن المجموعة التي تمً نقلها من كنوز الملك توت عنخ آمون تتكون من قطع متميزة من الصدريات والقلائد المذهبة والمطعمة من الأحجار الكريمة، والتى سوف تخضع لأعمال الترميم الدقيق بمعمل ترميم الأثار العضوية لمدة حوالى 4 أشهر.

وفيما يتعلق بالقطع الثقيلة، قال زيدان أنه تمت عملية نقل البعض منها عن طريق شركة المقاولون العرب تحت الإشراف الكامل من المتخصصين بالمتحف المصرى الكبير ومتحف التحرير، حيث تم وضعها داخل البهو العظيم تمهيدا لرفعها وتثبيتها على الدرج العظيم حيث وصل عدد الأثار التى تم نقلها علي الدرج حتى الآن هو 70 قطعة أثرية من إجمالى 87 قطعة من المقرر عرضها عليه وجارى نقل باقى القطع تباعا.

القطع الأثرية المنقولة

عملية النقل

أحد التماثيل

مقتنيات توت عنخ أمون