الكوارث البيئية تتوالى.. نفوق الآلاف من الأسماك فى أستراليا بسبب الرماد

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن التقديرات تشير إلى أن مئات الآلاف من الأسماك المحلية قد نفقت في نهر ماكلاي في شمال نيو ساوث ويلز بعد أن غمرت الأمطار الرماد من حرائق الغابات.

وتحولت أجزاء من نهر ماكلاي - التي يفضلها الصيادون - إلى ما وصفه السكان المحليون بأنه "خليط من الكعك المتساقط" الذي كان يرقد من النباتات المتعفنة والأسماك الميتة.

وقال أحد علماء البيئة في مجال المياه العذبة لصحيفة الجارديان أستراليا إن تأثير قتل الأسماك قد يكون محسوسًا لعقود قادمة، مع إصابة أنواع طويلة العمر مثل الجهير الأسترالي بشدة.

وتلقت وزارة الصناعات الأولية في نيو ساوث ويلز تقارير عن نفوق"مئات الآلاف" من الأسماك في النهر منذ ديسمبر 2019.

وقال سكان محليون إن الأمطار في الأيام العشرة الماضية حولت مياه النهر إلى مزيج من الرماد والطين.

وتعد كارثة نهر ماكلاي واحدة من ثماني عمليات قتل للأسماك أبلغ عنها القسم هذا العام، ويرجع السبب في ذلك إلى نقص الأمطار.

وقال لاري نيوبيري، صياد من فريدريكتون، بالقرب من كيمبسي، إنه سافر مسافة 100 كيلومتر إلى جورج كريك لمسح النهر في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال: "أود أن أقول ما رأيته ، لن أتفاجأ بنفوق كل سمكة على بعد 100 كيلومتر على الأقل من النهر".

وأضاف: "كانت الرائحة الكريهة منتشرة - لقد أذهلتني كثيرًا. إنها الأسماك الميتة ، والنباتات المتعفنة والرماد الناجم عن الحرائق وربما مثبطات الحريق. كنت أقوم بالصيد في النهر منذ 50 عامًا وقد رأيت الأسماك تقتل من قبل ، لكن لا شيء بهذا الحجم. سوف يحدث هذا في كل نهر على الساحل الشرقي الذي ضربته حرائق الغابات ".