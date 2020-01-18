القليوبية تحقق في واقعة منع 6 طلاب ثانوي من دخول الامتحان بشبين القناطر

وبدأت الإدارة التعليمية في شبين القناطر بالفعل في التحقيق في الواقعة، وتوجهت لجنة تحقيق إلى المدرسة وسألت الطلاب والمدرسين والمديرة عن الواقعة وتفاصيلها، فيما أثبت الطلاب الـ6 حقهم في مراجعة كاميرات المدرسة لكشف حقيقة الأمر.

وفي هذا السياق أكد أحد أولياء أمور الطلاب، أنه طلب من وكيل وزارة التعليم في القليوبية ضمان نزاهة التحقيق وحياده وإرجاع حق ابنه وزملائه، مؤكدا أنه سيلجأ إلى الوزارة وإلى النيابة العامة إذا اقتضت الظروف ذلك ولن يفرط في حق ابنه وزملائه أيضا.

ومن ناحيتها أشارت وفاء طنطاوي، مديرة إدارة شبين القناطر التعليمية، إلى أن التحقيق يتم بحيادية تامة ومصلحة الطلاب هي الهدف الأول مشيرة إلى أنه يتم الاستماع إلى الشهود من المدرسين والطلاب للوقوف على حقيقة الأمر ومعرفة مدى صحة كلام الطلاب بتأخرهم ٥ دقائق وادعاء مديرة المدرسة بتأخرهم عن الوقت المخصص للدخول بنصف ساعة.

وكانت قد أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، انتظام امتحانات اليوم الخامس للصف الأول الثانوى فى امتحانات الفصل الدراسى الأول لمادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، حيث أكدت أنه تغيب عن امتحانات الصف الثانى الثانوى التى أجريت بنظام التابلت 170 طالبا وطالبة، من إجمالى 38373 طالبا مقيدا بالصف الثانى الثانوى بمدارس المحافظة، والتى بلغت 167 مدرسة ما بين حكومية وخاصة.