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العثور على 10 جثامين متفحمة داخل إحدى الشاحنات بالمكسيك

السبت، 18 يناير 2020 11:30 م
العثور على 10 جثامين متفحمة داخل إحدى الشاحنات بالمكسيك عناصر من الشرطة المكسيكية
مكسيكو سيتى /أ ش أ/

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أعلن المدعى العام فى ولاية جيريرو الجنوبية المكسيكية المعروفة بالعنف المرتبط بالجريمة المنظمة، إيناكى بلانكو، العثور على 10 جثامين متفحمة على الأقل داخل إحدى الشاحنات.

وقال بلانكو - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت - إن "الأمن عثر على الجثث داخل شاحنة فى بلدية "تشيلابا" بعدما أبلغ عنها أحد المواطنين عبر خط الطوارئ"، مضيفا أن: "محققين جنائيين وخبراء فى الطب الشرعى عاينوا مكان الجريمة والجثث".

وشهدت المكسيك منذ تولى الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور السلطة قبل عام، نحو 29 ألف جريمة قتل، فيما سجلت نحو 275 ألف جريمة قتل منذ شنت الحكومة هجوما عسكريا على عصابات المخدرات عام 2006.

 


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