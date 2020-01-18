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العثور على جثة مجهولة لفتاة توفيت بسبب جرعة هيروين فى قرية بالشرقية

السبت، 18 يناير 2020 06:30 م
العثور على جثة مجهولة لفتاة توفيت بسبب جرعة هيروين فى قرية بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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عثر عدد من أهالى قرية الرويسات التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، على جثة مجهولة الهوية لفتاة ويرجح وفاتها إثر تناولها جرعة زائدة لمخدر الهيروين، فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، والتى أخطرت لمبشرة التحقيقات برئاسة أحمد خطاب، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، وقررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لفتاة مجهولة الهوية بقرية "الرويسات" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

وتبين أن الجثة لفتاة بعمر 32 سنة، مجهولة الهوية، توفيت نتيجة تعاطى جرعة زائدة لمخدر الهيروين"، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتى أخطرت لمبشرة التحقيقات برئاسة أحمد خطاب، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، وقررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ومن جانب آخر، تخلصت ربة منزل، من حياتها، عصر اليوم السبت؛ بواسطة حبل علقته بمروحة سقف منزلها بقرية "الزوامل" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بالشرقية، وذلك بسبب خلافات مع حماتها، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتى أخطرت لمبشرة التحقيقات برئاسة أحمد خطاب، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، وقررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


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