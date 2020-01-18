الشرقية تواصل ندوات توعية لصالونات الحلاقة والمدارس عن مخاطر فيروس سى

قامت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة عزة رشاد مديرة الإدارة، وفريق التثقيف الصحي بالمديرية والإدارات بالمحافظة، بتنظيم وتنفيذ ندوات مكثفة بالتنسيق مع المديريات والإدارات التنفيذية ومجالس المدن والمدارس، لتدريب وتوعية طلاب المدارس وهيئات التدريس والموظفين والمواطنين والعاملين بمحلات الحلاقة وصالونات التجميل والكوافيرات، حيث تم تنفيذ ندوات وورش عمل بكل من "رعاية الطفل ثان الزقازيق، الإدارة الصحية بأولاد صقر، رئاسة مجلس المدينة والإدارة الصحية ونادي الشباب الرياضي بمدينة القرين، قرية الصالحية القديمة، للتوعية والحد من انتشار عدوى الفيروسات الكبدية، تحت شعار "احم نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية"، وذلك استكمالاً لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي.
ندوات توعية لصالونات الحلاقة والمدارس
ندوات توعية لصالونات الحلاقة والمدارس
ندوات توعية لصالونات الحلاقة والمدارس
ندوات توعية لصالونات الحلاقة والمدارس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة