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الشرقية تواصل ندوات توعية لصالونات الحلاقة والمدارس عن مخاطر فيروس سى

السبت، 18 يناير 2020 07:38 م
الشرقية تواصل ندوات توعية لصالونات الحلاقة والمدارس عن مخاطر فيروس سى ندوات توعية لصالونات الحلاقة والمدارس
الشرقية - إيمان مهنى

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قامت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة عزة رشاد مديرة الإدارة، وفريق التثقيف الصحي بالمديرية والإدارات بالمحافظة، بتنظيم وتنفيذ ندوات مكثفة بالتنسيق مع المديريات والإدارات التنفيذية ومجالس المدن والمدارس، لتدريب وتوعية طلاب المدارس وهيئات التدريس والموظفين والمواطنين والعاملين بمحلات الحلاقة وصالونات التجميل والكوافيرات، حيث تم تنفيذ ندوات وورش عمل بكل من "رعاية الطفل ثان الزقازيق، الإدارة الصحية بأولاد صقر، رئاسة مجلس المدينة والإدارة الصحية ونادي الشباب الرياضي بمدينة القرين، قرية الصالحية القديمة، للتوعية والحد من انتشار عدوى الفيروسات الكبدية، تحت شعار "احم نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية"، وذلك استكمالاً لمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي.

تم خلال الندوات توزيع بوسترات وملصقات التوعية بالحملة تأكيدا على تنفيذ إجراءات مكافحة العدوي لمنع أي إصابات جديدة بين المواطنين، وأيضا تم تسليم هدايا وعينات مجانية لأصحاب صالونات التجميل والنوادي الصحية، وتم التنبية على أهمية التخلص الآمن للأدوات المستعملة لتجنب نقل العدوى، وحفاظا على البيئة ، وضرورة الإلتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في صالون التجميل أو النادي الصحي وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين ، والتأكيد علي أنه في حالة عدم الإلتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المؤسسة المخالفة .
 
في سياق متصل ، في إطار دعم المستشفيات بالتجهيزات الطبية لرفع كفاءة أداء الخدمة بمستشفيات الصحة بالمحافظة ، تم توفير أجهزة وملابس طبية بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي ، بإشراف الدكتورة  إيناس الغريب مديرة المستشفي ، بتكلفة بلغت320750 جنيه ، عبارة عن " جهاز صدمات بمونيتور ورسم قلب "، "ملابس طبية جاهزة " .
 
ندوات توعية لصالونات الحلاقة والمدارس (1)
ندوات توعية لصالونات الحلاقة والمدارس 
ندوات توعية لصالونات الحلاقة والمدارس (2)
ندوات توعية لصالونات الحلاقة والمدارس
ندوات توعية لصالونات الحلاقة والمدارس (3)
ندوات توعية لصالونات الحلاقة والمدارس 
ندوات توعية لصالونات الحلاقة والمدارس (4)
ندوات توعية لصالونات الحلاقة والمدارس 

 


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