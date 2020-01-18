الشرقية تواصل ندوات توعية لصالونات الحلاقة والمدارس عن مخاطر فيروس سى

تم خلال الندوات توزيع بوسترات وملصقات التوعية بالحملة تأكيدا على تنفيذ إجراءات مكافحة العدوي لمنع أي إصابات جديدة بين المواطنين، وأيضا تم تسليم هدايا وعينات مجانية لأصحاب صالونات التجميل والنوادي الصحية، وتم التنبية على أهمية التخلص الآمن للأدوات المستعملة لتجنب نقل العدوى، وحفاظا على البيئة ، وضرورة الإلتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في صالون التجميل أو النادي الصحي وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين ، والتأكيد علي أنه في حالة عدم الإلتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المؤسسة المخالفة .

في سياق متصل ، في إطار دعم المستشفيات بالتجهيزات الطبية لرفع كفاءة أداء الخدمة بمستشفيات الصحة بالمحافظة ، تم توفير أجهزة وملابس طبية بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي ، بإشراف الدكتورة إيناس الغريب مديرة المستشفي ، بتكلفة بلغت320750 جنيه ، عبارة عن " جهاز صدمات بمونيتور ورسم قلب "، "ملابس طبية جاهزة " .