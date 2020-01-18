الشرطة النمساوية: نظام توزيع اللاجئين فاشل وأدى إلى نشاط مهربى البشر

فيينا /أ ش أ/

أكد وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، أن بلاده ترفض النظام الحالى لتوزيع اللاجئين على نطاق أوروبا، معتبرا أن هذا النموذج فشل، وأدى إلى العكس حيث رواج فى نشاط عصابات تهريب اللاجئين .

وقال وزير الداخلية نيهمر - فى تصريح صحفى، اليوم السبت - إن الحكومة ملتزمة بالتعاون مع حكومة اليونان لتحسين الظروف المعيشية للاجئين فى الجزر اليونانية .

وأشار وزير الداخلية، الى أن الوزارة تخطط لدعم جهاز الشرطة بنحو 4300 ضابط جديد خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال إن هناك نقاطا عديدة فى البرنامج الحكومى للتعامل مع احتمال حدوث تدفق جديد للاجئين بما يجعل المشكلة تحت الرقابة الصارمة مشيرا الى أن إجراءات اللجوء سوف تبدأ مع وصول اللاجىء الى مقربة من الحدود كما سيتم تطوير مراكز إجراءات تسهيل عودة اللاجئين المرفوضين الى بلادهم .