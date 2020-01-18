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السيسي يوجه الشكر للقوات المسلحة: ضربتم أروع أمثلة البطولة والفداء

السبت، 18 يناير 2020 05:39 م
السيسي يوجه الشكر للقوات المسلحة: ضربتم أروع أمثلة البطولة والفداء الرئيس عبد الفتاح السيسى
محمد الجالي

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى تحية إعزاز وتقدير لكافة قيادات وأفراد القوات المسلحة هذه نصها:

"بالأصالة عن نفسى وعن أبناء الشعب المصرى، اتوجه لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية التى ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء فى أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك فى ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومعنويًا مرت بها مصر فى السنوات الأخيرة". 

 

وإذ يشرفنى أن أعرب عن اعتزازى وفخرى بما شهدته من أداء راق خلال افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية، عكس القدرات الاحترافية العالية لقواتنا المسلحة، وما تتمتع به من كفاءة واستعداد قتالى متقدم، فإننى أطالبكم ببذل المزيد من الجهد والعرق والتفانى فى التدريبات للحفاظ على هذا المستوى الرفيع، وصولًا إلى أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليكم.

 

وأضاف الرئيس السيسى "لقد لمسنا جميعًا حجم الفخر والتقدير الذى أبداه الشعب المصرى العظيم، وهو يتابع الأداء الراقى لأبنائه من رجال القوات المسلحة خلال المناورة "قادر 2020" التى تمت بأحدث الأسلحة والمعدات، وهو ما يزيد من رفعة جيشه لديه، الذى يسطر كل يوم البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار وطنهم، فى ظل التحديات المتعددة التى تحيط ببلدنا وتعصف بمنطقتنا.

 

وأنهى برقيته قائلات: "ختاما، لكم منى، ومن أبناء الوطن اجمع، خالص التقدير وعميق العرفان والامتنان، وإننى على ثقة وحق يقين من أن قواتنا المسلحة العريقة ستظل على عهدنا بها، مثالًا يُحتذى به فى الانضباط والتفان والعمل وإنكار الذات، وأوصيكم أن تبذلوا أقصى الجهد لتطوير قدراتكم واستعدادكم القتالى العالى دفاعًا عن سلامة واستقرار هذا الوطن العزيز، حفظ الله مصر.. وشعبها العظيم.. وقواتها المسلحة الباسلة".

 


السيسى

القوات المسلحه

رئاسها لجمهوريه

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