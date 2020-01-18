السيسى يشيد عبر "تويتر " بالمنارورة العسكرية "قادر 2020 ":فخور بما شهدته

كتب آسر أحمد

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاشادة بالمناورة العسكرية "قادر 2020"، والافتتاح الكبير والقدرات الاحترافية العالية للقوات المسلحة داخل قاعدة "برنيس" العسكرية، ونشر عدة تغريدات عبر الصفحة الرسمية له بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس السيسي " يشرفني أن أعرب عن اعتزازي وفخري بما شهدته من قدرات احترافية عالية لقواتنا المسلحة خلال افتتاح قاعدة "برنيس "العسكرية وما عكسته مناورة "قادر 2020" من كفاءة واستعداد قتالي متقدم، للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار هذا الوطن، في ظل التحديات المتعددة التي تحيط ببلدنا وتعصف بمنطقتنا".



تغريدات الرئيس السيسي

وأضاف الرئيس السيسي "لذا اتوجه لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز الذي لمسه الشعب المصري العظيم بفخر خلال أداء أبنائه من رجال المؤسسة العسكرية، التي كان وما زال يضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، في شتى الظروف، حفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة الباسلة، تحيا مصر".

وتعد قاعدة برنيس العسكرية التى تم إنشاؤها فى زمن قياسى خلال أشهر معدودة لتكون إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى بقوة عسكرية ضاربة فى البر والبحر والجو، ارتباطاً بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية مما يعزز التصنيف العالمى للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية.

وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكرى وعدد من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم القاعدة رصيفاً تجارياً بطول 1200 متر وعمق 17 متراً ويشمل مبانى إدارية وخدمية ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض بطول 300 متر، وأرصفة لتخزين البضائع العامة بطول 400 متر وأرصفة وساحات تخزين الحاويات بطول 500 متر، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولى ومحطة لتحلية مياه البحر بطاقة 3400 م3 / يوم وشبكة متكاملة من الطرق الرئيسية.