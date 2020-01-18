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السويد تستدعى سفير الصين على خلفية انتقاده لوسائل إعلام محلية

السبت، 18 يناير 2020 09:29 م
السويد تستدعى سفير الصين على خلفية انتقاده لوسائل إعلام محلية وانج يى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصيني
استوكهولم /أ ش أ/

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استدعت الخارجية السويدية، اليوم السبت، سفير الصين فى استوكهولم؛ لتقديم احتجاج وطلب تفسير لتعليقه الذى قال خلاله "إن تغطية وسائل الإعلام السويدية للأحداث الصينية أشبه بمحاولة ملاكم للوزن الخفيف إثارة عداء ملاكم من الوزن الثقيل".

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن وزيرة الخارجية السويدية آن ليندا أبلغت السفير الصينى جوى كونجيو أن مثل هذا الوصف يمثل "تهديدا غير مقبول"، فيما أكد السفير من جانبه أن هذا الوصف صدر منه على سبيل الاستعارة أو التشبيه خلال مقابلة إجراها مع إحدى الإذاعات الرسمية السويدية.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية إن بلاده ُتعلى من مبدأ حرية التعبير، غير أن ما صدر عن السفير الصينى يعد "أمرا خطيرا للغاية"، متابعة أن تعليق السفير الصينى يأتى فى إطار محاولة لتكميم الإعلام فى دولة مثل السويد تقدر حرية التعبير وُينظر إليها على الصعيد الدولى على أنها إحدى الدول المدافعة بقوة عن حقوق الإنسان فى العالم .

 


السويد

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سفير الصين

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وسائل إعلام محلية

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