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السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمزارع لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

السبت، 18 يناير 2020 04:52 م
السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمزارع لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "عبد القادر.د" 40 سنة مزارع بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز دار سوهاج.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد نجدى وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب وروميل شحاته، بأمانة سر خالد سلامة.

 

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب والمتعاطين من الشباب وراغبى الشراء بدائرة المركز.

 

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم " مصطفى.م.م" 30 سنة عامل، ومقيم بمركز طما بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه " فتحى.ح.م" بعد سرقته بالإكراه بأن قام بسكب مادة كاوية على جسده مما أدى إلى إصابته بحروق متفرقة، بدائرة مركز طما، صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى على وعضوية المستشارين عماد الدين محمد ومحمد فتحى السيد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

 

وتعود أحداث القضية إلى عام 2012 بدائرة مركز طما عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة المجنى عليه بحروق متفرقة بالجسد وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات، أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام باستيقاف المجنى عليه فى أحد الأماكن ومحاولة سرقته بالإكراه إلا أن المتهم قام بسكب مادة كاوية على جسده وتمكن من سرقته وفر هاربا مما أدى إلى إصابة المجنى عليه.

 

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع فى قتل، والسرقة بالإكراه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.


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