الزقازيق تدفع بسيارات كسح لرفع تراكمات مياه الأمطار من مداخل المدينة

الشرقية - إيمان مهنى

دفعت رئاسة مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، سيارات شفط المياه، حيث اتجهت الحملة إلى طريق "الزقازيق – ميت غمر" لرفع المياه المتراكمة، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة علي المدينة خلال ساعات الماضية .

ووجه اللواء ضياء الدين ابوالعزم رئيس المركز، تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعامل مع مياه الأمطار وتسليك بالوعات تصريف مياه الأمطار لعدم تراكمها فى الشوارع حتى لا تتسبب فى غلقها وتعطل مصالح المواطنين، ومازالت حملات النظافة مستمرة في جميع مداخل ومخارج مدينة والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز.

وشهدت مدن و مراكز محافظة الشرقية، هطول أمطار مصحوبة بالرياح، مما أدي لتجمع مياه بالشوارع والطرق الرئيسية .

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على سرعة الدفع بسيارات السح لشفط المياه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضعها في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي أحداث غير متوقعه وسرعة التنسيق مع إدارة المرور لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حالة إغلاق أي شوارع او ميادين رئيسية لتسهيل حركة السيارات و عبور المواطنين .

أمر محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة، استمرار رفع درجة الاستعدادات اللازمة للتقلبات الجوية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والجهات المعنية بالمرور على غرف صرف الأمطار كل في نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها.

و شدد علي الواحدت المحلية بالتنسيق مع الكهرباء، لمراجعة صيانه الأعمدة والمحولات، وسرعة التعامل مع أي بلاغ، حفاظا علي حياة المواطنين، مؤكد أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.