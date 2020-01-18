الزراعة: حزمة إجراءات لحماية حيوانات الجيزة من الطقس المتغير.. اعرف التفاصيل

تواصل الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الحيوانات داخل الحدائق بمختلف المحافظات، وخاصة حديقة حيوان الجيزة التى تعد الأكبر من حيث المساحة وعدد الحيوانات من الطقس المتغير وهطول الأمطار وبرودة الجو والصقيع من خلال برامج التحصين ووجبات تغذية للمساعدة على التدفئة، تفاديًا لعدم الأضرار ونفوق الحيوانات.



قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك متابعة دورية من قبل فرق من أطباء بيطريين متخصصين لحديقة حيوان الجيزة، حيث تم وضع برنامجًا غذائيًا لكل حيوان على حدة لحمايته من الطقس المتغير، وبرودة الجو والصقيع التى تعد العدو الأكبر للحيوانات، مضيفًا أن كل حيوان بالحديقة له إجراءات خاصة للتدفئة، تعطيه طاقة كافية وسعرات حرارية تساعده، مشيرًا إلى أنه يجرى تقديم الفيتامينات والمضادات الحيوية لمواجهة أمراض الشتاء وتفاديًا لنفوق الحيوانات.



وأضاف رئيس حدائق الحيوان، أنه من بين الإجراءات نحرص على تقديم مشروبات ساخنة من شأنها المساعدة فى تدفئتها خلال موجة الصقيع وبرودة الجو خاصة لعائلة الشمبانزى وإنسان الغابة والزراف، مشيرًا إلى أنه يجرى فتح مكان المبيت والفرش كأول الإجراءات التى يتم اتخاذها لمحاربة البرد، متابعًا "أن بيت الزراف تم بناؤه عكس اتجاه الرياح، ويجرى تزويده بقش الأرز لتوليد طاقة التدفئة، ويقدم لها الطعام داخل المبيت لضمان عدم خروجها فى البرد.



وتابع رئيس حدائق الحيوان، أنه من بين الإجراءات الاحترازية، تغذية الحيوان، ويكون لكل حيوان جدول غذائى معين يعطيه طاقة كافية وسعرات حرارية كبيرة تساعد فى تدفئته، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية حيوانات الجيزة من التقلبات الجوية وموجة الصقيع .



وأشار رئيس حدائق الحيوان، إلى أن فرش قش الأرز فى مبيت الحيوانات، يزيد السعرات الحرارية والطاقة للغزال، منوهًا بأنه يجرى إعطاء الشمبانزى مشروبات ساخنة كل صباح مثل الشاى والشاى باللبن، موضحًا أن الحيوانات الشبيهة بالإنسان يجب أن يقدم لها مشروبات ساخنة فى الصباح لتدفئتها، وهذا الحيوان غالٍ وقيم جدًا.