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الرئيس السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر برلين بشأن ليبيا

السبت، 18 يناير 2020 01:06 م
الرئيس السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر برلين بشأن ليبيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتبت رحاب نبيل

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غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، متوجها إلى ألمانيا، للمشاركة فى مؤتمر برلين بشأن ليبيا، الذى سيعقد غدا الأحد.

 

وقبل أيام، تلقى الرئيس السيسى اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع فى ليبيا، حيث أطلعت المستشارة ميركل الرئيس على الجهود والاتصالات الالمانية الاخيرة ذات الصلة بالملف الليبى سعيًا لبلورة مسار سياسى لتسوية القضية، وفِى هذا السياق تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.

 

وتم التوافق فى هذا الصدد على أن أى مسار لحل سياسى لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن يتم صياغته فى إطار شامل يتناول كل جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة فى الشأن الليبى.

 

 ومن المقرر أن يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ذلك، إلى العاصمة البريطانية لندن لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، المزمع عقدها يوم 20 يناير الجارى، وذلك تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

 

وتتضمن الفعاليات جلسة البنية التحتية المستدامة للتمويل والتجارة والاستثمار، ويناقش رؤساء المؤسسات المالية الأفريقية وممثلو مدينة لندن فرص الاستثمار.

 

وتتضمن الأجندة جلسة «فرص النمو فى أفريقيا تحويل الطاقة النظيفة»؛ ويناقش فيها رؤساء الدول الأفريقية طموحاتهم فى الحصول على طاقة نظيفة، بما فى ذلك الشراكات والسياسات التى ساعدتهم فى هذه الرحلة.

 

ويختتم المؤتمر بالجلسة الختامية، ويتحدث فيها عدد من المسؤولين، بينهم وزير بريطانى ورئيس دولة أفريقى.

 


ألمانيا

السيسي

مؤتمر برلين بشأن ليبيا

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