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الداخلية العراقية تعتقل 10 عناصر من "داعش" فى الموصل

السبت، 18 يناير 2020 07:04 م
الداخلية العراقية تعتقل 10 عناصر من "داعش" فى الموصل عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال عشرة عناصر من تنظيم "داعش" فى مدينة الموصل.

وذكرت الوزارة فى بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية، اليوم السبت - أنه "استمرارا لخطة تعزيز الأمن والاستقرار فى محافظة نينوى فوج طوارئ الشرطة الثانى عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين تمكن من القاء القبض على عشرة عناصر من عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "ثلاثة منهم كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة و أحدهم كان يعمل فيما يسمى بالأمنية والآخر كان يعمل فيما يسمى بالشرعية والخمسة البقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأشارت الوزارة، إلى أنه "تم القبض عليهم فى مناطق وأحياء ( المعارض والنهضة والزهراء ومنطقة تسعين ) فى الجانب الايسر لمدينة الموصل".

 


الداخلية العراقية

العراق

أخبار العراق

اعتقال 10 عناصر من داعش

الموصل

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