الجيش الإسرائيلي يعلن إدخال سرب جديد من مقاتلات "إف- 35" للخدمة

كتب- هاشم الفخرانى

أعلن الجيش الإسرائيلي، إدخال سرب جديد من مقاتلات إف 35 إلى الخدمة العسكرية، بعد السرب الأول الذي بدأ الخدمة في نهاية 2017.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو أدخل سرباً ثانياً من مقاتلات الشبح F-35 المتطورة، وذلك في حفل أقيم في قاعدة نفتيم الجوية العسكرية، بحضور قائد سلاح الجو عميكام نوركين".

وأضاف أن "سرب أسود الجنوب انضم إلى سرب النسر الذهبي، أول سرب في إسرائيل من طائرات أف 35 أي الذي تأسس في 2016، ودخل الخدمة في ديسمبر 2017".

وقال قائد القوات الجوية الإسرائيلية أميكوم نوركين: "يتحمل سلاح الجو مسؤولية كبيرة كل يوم، وإنه مع إطلاق السرب الجديد أصبح جزءاً من الذراع الاستراتيجية ومن ميزتنا النوعية، فالتحديات التي نوجهها كثيرة ومتنوعة، لكننا الآن نحن أقوى".

وحسب قناة "i24 نيوز"، فإن "السرب 116 أسود الحرب، كان مؤلفاً في الماضي من مقاتلات F-16، لكنه حُل في 2015، بعد بيع إسرائيل العديد من المقاتلات إلى دول أخرى بينها كراوتيا".

وتتزامن الخطوة مع تصعيد وتوتر في المنطقة، بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وإعلان إسرائيل استنفار سلاح الجو، تحسباً لرد إيراني قد يطال أهدافاً إسرائيلية.