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لحصولهم على 2.8 مليون جنيه كسب غير مشروع..

الاستئناف تتسلم قرار إحالة المتهين فى رشوة مجلس الدولة لمحكمة الجنايات

السبت، 18 يناير 2020 02:30 م
الاستئناف تتسلم قرار إحالة المتهين فى رشوة مجلس الدولة لمحكمة الجنايات حبس - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تسلمت محكمة استئناف القاهرة، قرار جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة مدحت رمضان وزوجته المتهمين فى القضية المعروفة ب رشوة مجلس الدولة إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالحصول مبلغ مليونين و800 ألف جنيه، حصيلة جريمة الرشوة.

 

وكان جهاز الكسب غير المشروع، أحال المتهمين " مدحت.ع"، وزوجته "رباب.أ" بعد ثبوت قيامهما بتأسيس شركات بأسمائهما واستخراج بطاقات ضريبية لهذه الشركات وتم ضبطهم حال إعطائهم رشوة مادية لأحد الموظفين بمجلس الدولة مقابل إسناد تأثيث وفرش أحد أفرع جهات عمله للشركات الخاصة بهما، وبعد فحص ذمتهم المالية تبين أنها لا تتطابق مع مصادر ثروتهم المشروعة، وان هناك مبالغ وأصول تزيد قيمتها عن مصادر دخولهم.

 

وكشفت تحقيقات جهاز الكسب التى باشرها المستشار عبد اللطيف الشرنوبى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهمين قاموا بتأسيس شركات بأسمائهم واستخرجوا بطاقات ضريبية لهذه الشركات، وتم ضبطهم حال إعطائهم رشوة مادية لأحد الموظفين بمجلس الدولة مقابل إسناد بعض المهمات للشركات الخاصة بهم، وبعد فحص ذمتهم المالية تبين أنها لا تتطابق مع مصادر ثروتهم المشروعة.

 

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من بين فئات الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بحسبان أنهما من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، وقد تجاوزت معاملاتهما بإحدى هيئات الدولة القضائية مجلس الدولة مبلغ 50 ألف جنيه، وحصلا على كسب غير مشروع بلغ مقداره مبلغ 2 مليون و841 ألف و128 جنيها، يمثل مقدار المصروفات غير معلومة المصدر، وما نتج عنها من ربح.

 وقرر جهاز الكسب غير المشروع إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة الكسب غير المشروع.

 

وتضمن ملف القضية قرار الإحالة وأدلة الثبوت وأقوال الشهود.

 


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