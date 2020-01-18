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الاثنين..بدء تفعيل مهلة الاسكان للمتأخرين عن سداد الأقساط بالإعفاء من الغرامات

السبت، 18 يناير 2020 07:00 ص
الاثنين..بدء تفعيل مهلة الاسكان للمتأخرين عن سداد الأقساط بالإعفاء من الغرامات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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تبدأ بعد غدا الاثنين المهلة، التى حددتها وزارة الإسكان، للمتأخرين عن سداد أقساط االوحدات السكنية والفيلل والشاليهات وقطع الأراضى، بالإعفاء من غرامات التأخير.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة 3 أشهر، تبدأ من  الاثنين ، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة، وذلك طبقاً لما يلى: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة السداد لكامل المستحقات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.

وأشار المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعلياً لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنية، يشترط أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة، موضحاً أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية (أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهازالمدينة المختص – التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة – لا تسرى هذه التيسرات على ما سبق سداده قبل الإعلان).


وزاره الاسكان

المدن الجديده

عاصم الجزار

غرامات التاخير

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