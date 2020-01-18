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"الإعلان: الإبداع والاستراتيجية والتكتيك".. كتاب جديد لـعبد الباسط شاهين

السبت، 18 يناير 2020 10:00 م
"الإعلان: الإبداع والاستراتيجية والتكتيك".. كتاب جديد لـعبد الباسط شاهين الدكتور عبد الباسط شاهين
كتب إيهاب المهندس

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صدر عن أحد دور النشر كتاب بعنوان "الإعلان: الإبداع والاستراتيجية والتكتيك"، لمؤلفه الدكتور عبد الباسط أحمد هاشم شاهين، الأستاذ المشارك بجامعتي سوهاج المصرية والزرقاء الاردنية.

 ويقدم الكتاب رؤية علمية وفنية من ناحية، ويربط بين النظرية والتطبيق من ناحية أخرى من خلال استعراض الاستراتيجيات الإعلانية المختلفة وتكتيكاتها والأسس العلمية للممارسة الإعلانية الإبداعية في أهم وسائل الإعلان التقليدية "الصحافة والإذاعة والتليفزيون"، والحديثة "الانترنت".

ومن جانبه قال الدكتور عبد الباسط شاهين إن الكتاب يحتوي على خمسة فصول، ناقشت الإبداع الإعلاني وأساليبه وأدواته، والتفكير الإبداعي وخطواته، وتحديد الاستراتيجيات المختلفة للعمل الإعلاني وتكتيكاته المختلفة، وإدارة الاستراتيجية الإبداعية في الإعلان، والتطبيقات المختلفة للممارسة الإعلانية من خلال مناقشة الكتابة للإعلان الصحفي وتصميمه، وكتابة إعلانات الراديو وقواعدها، والعناصر الفنية لكتابة إعلانات التليفزيون وقواعد كتابتها، وكذا كتابة إعلانات الإنترنت وتصميمها. وأشتمل الكتاب على نماذج تصميمية وتطبيقية لأنواع الإعلانات المختلفة.

الغلاف
الغلاف

 

 اعتمد المؤلف في كتابه على عدة مصادر حديثة جلها باللغة الإنجليزية، ويوزع الكتاب على المستوى الدولي من خلال موقع "جاملون" لتوزيع الكتب.

جدير بالذكر أن الدكتور عبد الباسط أحمد هاشم شاهين، أستاذ الإعلان والعلاقات العامة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج، يشغل حاليا رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة اليرموك2017، حصل على جائزة مصطفي وعلي أمين 2011، جائزة أفضل ورقة بحثية باللغة العربية في المؤتمر الثانية عشر لرابطة الإعلاميين العرب والأمريكان 2007 الذي أقيم بجامعة الشيخ زايد بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما حصل على جائزة أفضل ورقة بحثية باللغة الإنجليزية في المؤتمر الثالث عشر لرابطة الأساتذة الإعلاميين العرب والأمريكان عام2009بجامعة فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، جائزة أفضل ورقة بحثية باللغة الإنجليزية في المؤتمر الثامن عشر لرابطة الأساتذة الإعلاميين العرب والأمريكان بجامعة طنجة بالمغرب 2012.

الدكتور عبد الباسط شاهين
الدكتور عبد الباسط شاهين

 


كتاب جديد حمول الاعلان

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