اعرف فوائد وجبة الشكشوكة لصحتك.. تحسن حالة الأوعية الدموية والعضلات

كتبت فاطمة خليل

الشكشوكة من أفضل الأطعمة التى يجب تناولها فى وجبة الإفطار أو العشاء، فهى من الوجبات المفيدة لصحتك، التى تتكون بشكل أساسى من البيض والخضروات والبصل، وفى هذا التقرير نتعرف على طريقة عمل وجبة الشكشوكة بطريقة صحية وكذلك نتعرف على الفوائد الصحية لهذه الوجبة، وفقاً لما ذكره موقع allina health .



الشكشوكة

فوائد وجبة الشكشوكة لصحتك



من فوائد البيض أنه يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويحسن المناعة وصحة العضلات ويساعد على الإحساس بالشبع.

وتحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة المعروفة باسم اللايكوبين، والتي تساعد على حماية جسمك من تلف الخلايا، التى تسبب الإصابة بالأمراض ومنها السرطان، وعندما يتم طهي الطماطم (كما هي في هذه الوصفة)، يمتص جسمك الليكوبين بشكل أفضل.

وزيت الأفوكادو من الدهون الصحية التى تحتوى على الأوميجا 3 وتزيد من نسبة الكوليسترول الجيد فى جسمك.

وصفة الشكشوكة بطريقة صحية



المكونات



2 ملاعق كبيرة من زيت الأفوكادو.

1 بصلة كبيرة، مكعبات.

2 حبة فلفل أخضر متوسطة.

4 فصوص ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

الفلفل.

-مكعبات الطماطم، مع عصير.

-نصف كوب عصير خضروات.

-ربع كوب من البقدونس المفروم.

-ربع كوب من الجرجير المفروم.

- 6 بيضات كبيرة.



الشكشوكة

طريقة عمل الشكشوكة بطريقة صحية



-في مقلاة كبيرة، سخني الزيت على نار متوسطة الحرارة.

-يُضاف البصل والفلفل والثوم والكزبرة والبابريكا.

-يُطهى المزيج مع التقليب غالبًا لمدة 8 إلى 10 دقائق أو حتى تصبح الخضروات طرية.

-أضيفي الطماطم مع العصير وعصير الخضار والبقدونس والجرجير.

- اتركيه على نار خفيفة، مع التقليب لمدة 10 إلى 12 دقيقة أو حتى يبدأ خليط الطماطم فى النضج.

-باستخدام ملعقة خشبية كبيرة، قومى بعمل ثقوب في وضعي بيضة واحدة في كل ثقب.

-قللى الحرارة إلى درجة منخفضة، وقومي بتغطية المقلاة وطهي الطعام حتى يتم ضبط بياض البيض ويصل الصفار إلى الثبات المطلوب.