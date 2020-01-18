سوبر كورة
Ads
الأحد، 19 يناير 2020 01:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اعرف تفاصيل الفيلم الوثائقى هيلارى كلينتون من النشأة للفضائح العامة وحملتها

السبت، 18 يناير 2020 07:06 م
اعرف تفاصيل الفيلم الوثائقى هيلارى كلينتون من النشأة للفضائح العامة وحملتها هيلارى كلينتون
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت منصة "هولو" التريلر، لفيلمها الوثائقى، المقبل المكون من 4 أجزاء عن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون.

 

فى فيلم "هيلاري"، جلست المخرجة نانيت بورستين مع كلينتون لمدة 35 ساعة واستخلصت أكثر من 1700 ساعة من لقطات من الكواليس للحصول على زاوية جديدة للمرشحة الرئاسية السابقة، وفقا لموقع سى أن إن.

 

ويرصد الفيلم الوثائقى، فترات كبيرة من حياة هيلارى كلينتون، بين مراكز البيانات وتربيتها وسنوات فى كلية الحقوق إلى الفضائح العامة وحملتها.

وقالت كلينتون فى جولة صحفية لجمعية نقاد التليفزيون يوم الجمعة "لم يكن هناك شيء محظور".

وسيتم عرض الفيلم الوثائقى، للمرة الأولى فى 6 مارس المقبل، وقالت كلينتون، انها تأمل أن يأخذ الناخبين أصواتهم على محمل الجد فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، "هذه انتخابات سيكون لها مثل تأثير العميق".

وتابعت "وبالنسبة للناخبين الديمقراطيين، حاول التصويت لصالح الشخص الذى تعتقد أنه من المرجح أن يفوز، لأنه فى نهاية المطاف، هذا هو ما يهم، وليس فقط التصويت الشعبى، ولكن الكلية الانتخابية".

وقالت "أريد أن يأخذ الناس تصويتهم حقًا على محمل الجد، لأن الرب يعرف ما سيحدث إذا لم يتقاعد شاغل الوظيفة الحالى وأتباعه"، فى إشارة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وإدارته.

ولم تصدر كلينتون تأييدًا لأى مرشح حاليًا يتنافس على الترشيح الديمقراطي.

قررت جامعة كوين بأيرلندا الشمالية، تعيين وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون مستشارا للجامعة لمدة خمسة أعوام، بداية من مطلع يناير الجارى.

وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية أن ستيفن برنتر رئيس مجلس إدارة جامعة كوين فى بلفاست – التى تعتبر واحدة من أقدم الجامعات فى المملكة المتحدة – وصف كلينتون بأنها "واحدة من الشخصيات السياسية التى قدمت اسهامات هامة لأيرلندا الشمالية علاوة على أنها واحدة من زعماء العالم المعترف بهم دوليا ومن أبرز المساندين لجامعة كوين".


هيلارى كلينتون

فيلم عن هيلارى كلينتون

هولو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأطباء: استقرار حالة مصابات حادث طبيبات المنيا وحالتان فى العناية المركزة

الأطباء: استقرار حالة مصابات حادث طبيبات المنيا وحالتان فى العناية المركزة

رسالة حب وصور من الذكريات فى تهنئة نجل الفنانة "أنغام" بعيد ميلادها

رسالة حب وصور من الذكريات فى تهنئة نجل الفنانة "أنغام" بعيد ميلادها

البرلمان يوصى بـ8 خطوات حكومية لدعم الإسكان الاجتماعى.. زيادة الوحدات أبرزها

البرلمان يوصى بـ8 خطوات حكومية لدعم الإسكان الاجتماعى.. زيادة الوحدات أبرزها

أول تعليق من أصالة على إمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أول تعليق من أصالة على إمكانية المصالحة مع أنغام بعد فترة طويلة من الخلافات

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

أخبار × 24 ساعة.. "الأطباء" تحيل 5 قيادات بـ"الصحة" للتحقيق بعد حادث المنيا

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

سيلين ديون تودع والدتها في حفلتها بميامي على طريقتها الخاصة.. فيديو وصور

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

بعد طول انتظار ومواعيد متضاربة.. Adele تصدر ألبومها الجديد في 2020

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

مؤسسات الدولة والمواطنين إيد واحدة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

اليوم السابع: 2019 عام سقوط «شائعات الإخوان»

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة