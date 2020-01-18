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اعرف إزاى تتعافى من الإدمان.. فى حلقة كلام ستات

السبت، 18 يناير 2020 07:15 م
اعرف إزاى تتعافى من الإدمان.. فى حلقة كلام ستات كلام ستات
كتب رامى محيى الدين

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قالت الدكتورة دكتورة رانيا حسن استشارى علاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن معدلات الإدمان فى مصر 2.4 وهى توازى المعدلات العالمية، ونحن ضعف المعدلات العالمية فى التعاطى لأننا 10.4 وهذه كارثة.

 

كما وضحت خلال لقائها ببرنامج كلام ستات على قناة on e تقديم الإعلامية شيريهان أبو الحسن والفنانة نهال عنبر وهيدى كرم وندى رحمى الفرق بين التعاطى والإدمان أنا علشان أكون مدمنة إننى أتعاطى مادة وأبدأ ازود فى تعاطيها وإذا حاولت الإقلاع تحدث مشكلات ومن الممكن تحديد المدة بعام من التعاطى لكى تصل إلى درجة الإدمان، أما التعاطى هو أنواع منها المناسبات مثلا فى الأفراح مثلا فى رأس السنة مثلا فى الرحلات وفى الأعياد، وهناك منهم من لا يتحمل جهازه العصبى وتحدث له عدة مشكلات ومن الممكن أن يصل إلى الإدمان وأن ثقافة المجتمع التى تضع الحشيش بعيدا عن المخدرات ويعتبرونه مكيفات هى عبارة عن كارثة لأنه يتلف خلايا المخ.

كما استضاف البرنامج خالد فرج أحد المتعافين من المخدرات إنه بدأ رحلة الإدمان بتعاطى الحبوب المخدرة كان اصدقاؤه قد عرضوا عليه تجربتها وقال فى البداية كانت تعجبنى كانت تجعلنى اتحدث بشكل كويس مع الناس فى البداية كانت حبة بعدها حبتين حتى وصلت فى النهاية إلى شريط كامل فى اليوم، والخسائر كانت صحية وصلت إلى درجة أننى إذا لم أتعاطى المخدر لا استطيع أن انزل من بيتى، بالإضافة إلى الخسائر المادية لدرجة أننى كنت أعمل فقط للإنفاق على الحبوب المخدرة، ناهيك عن أفراد عائلتى الذين بدا وفى التهرب منى والبعد عنى، ثم تواصلت مع صندوق مكافحة الإدمان.

 

 


كلام ستات

الإدمان

مكافحة الإدمان

المخدرات

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