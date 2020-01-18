اطمن على نفسك .. تحليل الزلال في الدم يكشف أمراض الكبد والكلى

كتبت فاطمة خليل

فحص الزلال أو الألبومين فى الدم ALB من التحاليل الهامة التى تستخدم لقياس كمية الزلال في دمك، والزلال هو بروتين يصنعه الكبد ويساعد في الحفاظ على السوائل في مجرى الدم حتى لا يتسرب إلى الأنسجة الأخرى، كما أنه يحمل مواد مختلفة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الهرمونات والفيتامينات والإنزيمات، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على فحص الزلال فى الدم، وفقاً لموقعى Medlineplus و urmc.

ويمكن أن تشير انخفاض مستويات الألبومين فى الدم إلى وجود مشكلة في الكبد أو الكليتين.



فحص الزلال

استخدامات تحليل الزلال فى الدم



تحليل الزلال فى الدم هو نوع من اختبار وظائف الكبد، وهي اختبارات دم تقيس إنزيمات وبروتينات مختلفة في الكبد، بما في ذلك الزلال.

قد يكون اختبارالألبومين أيضًا جزءًا من لوحة التمثيل الغذائي الشاملة، وهو اختبار يقيس العديد من المواد في دمك، وتشمل هذه المواد الشوارد، الجلوكوز، والبروتينات مثل الألبومين.

لماذا أحتاج إلى فحص الزلال فى الدم ؟

قد يكون طبيبك قد طلب إجراء اختبارات وظائف الكبد والتي تشمل اختبارات الألبومين، كجزء من الفحص الدوري المعتاد، وقد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كان لديك أعراض أمراض الكبد أو الكلى.

أعراض مرض الكبد



-اليرقان، وهي حالة تجعل جلدك وعينيك يتحولان إلى اللون الأصفر.

- الإعياء والتعب.

-فقدان الوزن.

-فقدان الشهية.

-البول الداكن.

-البراز بلون شاحب.

أعراض مرض الكلى



-تورم حول البطن والفخذين أو الوجه.

-كثرة التبول، وخاصة في الليل.

-البول الرغوي أو الدموي أو بلون القهوة.

-الغثيان.

-حكة في الجلد.



فحص الالبومين

نتائج تحليل الزلال أو الألبومين فى الدم



يتراوح نطاق الزلال الطبيعي من 3.4 إلى 5.4 جم / ديسيلتر.

إذا كانت مستويات الألبومين لديك أقل من المعدل الطبيعى، فقد يشير ذلك إلى أحد الأمراض التالية:

-أمراض الكبد، بما في ذلك تليف الكبد.

-مرض الكلى.

-سوء التغذية.

-العدوى.

-مرض التهاب الأمعاء.

-مرض الغدة الدرقية.

إذا كانت المستويات أعلى من المستويات الطبيعية قد تشير إلى الجفاف أو الإسهال الحاد.

إذا لم تكن مستويات الألبومين في المعدل الطبيعي، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك حالة مرضية تحتاج إلى علاج، حيث أن بعض الأدوية، بما في ذلك المنشطات والأنسولين والهرمونات، يمكن أن ترفع مستويات الألبومين بينما الأدوية الأخرى ، بما في ذلك حبوب منع الحمل، يمكن أن تخفض مستويات الألبومين.