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استيراد سلع بـ 544 مليون دولار فى 10 أشهر والسيارات والموبايل تتصدر القائمة

السبت، 18 يناير 2020 11:04 م
استيراد سلع بـ 544 مليون دولار فى 10 أشهر والسيارات والموبايل تتصدر القائمة سيارات - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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سجل إجمالي الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي نحو 544 مليون و491 ألف دولار، مقابل 645 مليون و613 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ألفين و18، بفارق تراجع بلغ نحو مائة وواحد مليون ومائة وأثنين وعشرين ألف دولار.

ورصدت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تصدر الواردات المصرية من سيارات الركوب قائمة واردات السلع الاستهلاكية المعمرة خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت نحو مائتين وواحد وتسعين مليون وستمائة واثني عشر في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، مقابل نحو ثلثمائة و3 مليون و859 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي الفين و18 ، بفارق تراجع بلغ نحو اثنتي عشر مليون ومائتين وسبعة وأربعين ألف دولار.

وجاءت أجهزة الهواتف المحمولة في المركز الثاني بقائمة السلع الاستهلاكية المعمرة، حيث سجلت نحو مائة واحد وتسعة وعشرون مليون و314 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، مقابل نحو 139 مليون و373 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي ألفين و18، بفارق نحو عشرة ملايين و59 ألف دولار.

وحققت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة خلال شهر أكتوبر الماضى نحو 142.9 مليون دولار، مقابل 132 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بارتفاع بلغ نحو 10.9 ملايين دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 8.3%.

وضمت القائمة الصادرة عن الجهاز المركزي نحو 9 أصناف تصديرية شهدت ارتفاعا في صادراتها خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2018، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة نحو 44 مليون دولار، مقابل 40 مليون دولار خلال الفترة المذكورة بزيادة بلغت 4 ملايين دولار

 


جهاز الإحصاء

الإحصاء

السلع المعمرة

اخبار الاقتصاد

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