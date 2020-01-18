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بسبب الغش الجماعى..

استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية

السبت، 18 يناير 2020 06:58 م
استبعاد مديرة مدرسة وإحالة ملاحظين للتحقيق وإعادة امتحان طلبة لجنة بالغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل

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قرر الدكتور طارق رحمي ،  محافظ الغربية، استبعاد مديرة مدرسة التجارة الثانوية بطنطا بنظام 3سنوات من منصبها وإحالتها للتحقيق، وإعادة الامتحان لطلبة لجنة الصف الثانى الثانوى التجاري بشعبة أعمال الوساطة التجارية لشعبة القانون وندب ملاحظين من خارج المدرسة للمراقبة على هذه اللجنة، وإحالة الملاحظين والمراقبين الذين سمحوا بعملية الغش للتحقيق،  بعدم قيام الطلبة بالغش الجماعى داخل اللجنة وسط استهتار الملاحظين والمراقبين.

كان المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد تلقى مقطع فيديو يوضح الغش الجماعى لطلبة لجنة بالصف الثانى الثانوي التجاري بنظام الثلاث سنوات داخل مدرسة التجارة بطنطا.

وعلى الفور شكل وكيل الوزارة لجنة من المديرية للتحقيق فى الواقعة وانتقلت اللجنة للمدرسة وتبين صحة الواقعة وقيام الطلبة بالغش أثناء الامتحان، وتم رفع تقرير للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وأصدر قراره المتقدم.

من ناحية أخرى استعرض الدكتور أحمد عطا ، نائب محافظ الغربية نسب تنفيذ مشروعات رصف وتطوير بعض الطرق بمراكز ومدن المحافظة، جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومسئولى الشركة الوطنية للمقاولات المسند إليها مشروعات الرصف وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 وتم مناقشة معوقات الرصف بشارع النادى بحى أول طنطا حيث تم تكليف الحى بالتنسيق مع إدارة المرور لغلق الشارع إبتداءً من اليوم ولمدة 15 يوم لتسليم الشارع إلى الشركة الوطنية لوضع طبقة السن.

كما تم مناقشة أعمال تطوير شارع الكورنيش بحى ثان طنطا حيث وجه نائب المحافظ رئيس الحى بالتنسيق مع شركة الكهرباء للإسراع فى نقل أعمدة الكهرباء الموجوده بالكورنيش وكذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب للإنتهاء من أعمالها خاصة الجزء الذى يخص معالجة البيارة الموجودة فى هذه المنطقة حتى يتم إستكمال أعمال الرصف والتطوير بالكورنيش.

 وخلال الإجتماع؛ تم مناقشة مشروع أعمال الرصف لشارع نعمان الأعصر بطول 3 ونصف كيلو متر بحى أول وثان المحلة الكبرى حيث كلف نائب المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب بالإنتهاء من إدخال الوصلات المنزلية فى هذه المنطقة لمواصلة أعمال الرصف والتطوير.

 

 

 


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