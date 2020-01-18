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اسباب ارتفاع درجة الحرارة المتكرر عند الأطفال

السبت، 18 يناير 2020 01:00 ص
اسباب ارتفاع درجة الحرارة المتكرر عند الأطفال ارتفاع الحرارة عند الأطفال - أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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ارتفاع درجة حرارة الجسم من أكثر الأعراض شيوعا عند التعرض لعدوى أو فيروس، لكن يعانى نسبة كبيرة من الأطفال من الارتفاع المتكرر لدرجة حرارة الجسم، ما يؤثر على حالتهم الصحية ويعرضهم لمشاكل صحية على المدى البعيد، لذلك يقدم موقع  webmd بعض العلامات الأسباب المختلفة لارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال وهى:

أسباب ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال

1: الإصابة ببعض الأمراض المعدية الناتجة عن فيروس أو بكتيريا ومنها التهابات الجهاز الهضمى والأمعاء، أو الإصابة بالتهاب القصبة الهوائية والرئة.

2: الإصابة بالتهاب الجهاز التنفسى والحصبة والجدرى المائى، ما يسبب ارتفاعا شديدا فى درجة الحرارة.

3: الإصابة بمرض السحايا وهو من الأمراض التى تسبب ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم والشعور بالتعب والإرهاق.

4: نزلات البرد والأنفلونزا تسبب ارتفاعا شديدا فى درجة الحرارة يصاحبه سعال وعطس وإرهاق شديد فى الجسم.

5: الإصابة بانسداد الشرايين وبعض الأمراض المزمنة ومنها مشاكل القلب والأمراض السرطانية.

5: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب ارتفاعا فى درجة حرارة الجسم، لذلك ينصح بعدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب منعا لحدوث أى مضاعفات.

 

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لعلاج ارتفاع درجة حرارة الجسم عند الأطفال ومنها:

 

نصائح لعلاج ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال

1: الاهتمام بتناول الأدوية التى يصفها الطبيب فى مواعيدها المضبوطة، مع عدم تناو أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب المعالج.

2: عمل كمادات مياه باردة على جبين الطفل وذراعيه وساقيه حتى تنخفض درجة حرارته، ومن الممكن أن يستحم الطفل.

3: الاهتمام بإعطاء الطفل السوائل الطبيعية التى تحد من الالتهاب وخصوصا فى حالة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

4: الاهتمام بالنظافة الشخصية للطفل والحرص على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون المطهر.


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ارتفاع الحرارة عند الاطفال

السخونية

التهاب

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