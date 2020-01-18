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ارتفاع ضحايا معسكر الجيش اليمنى فى مأرب إلى 110 قتيل وجريح

السبت، 18 يناير 2020 11:18 م
ارتفاع ضحايا معسكر الجيش اليمنى فى مأرب إلى 110 قتيل وجريح عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء /أ ش أ/

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ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخى على معسكر للجيش الوطنى اليمنى فى مأرب إلى 60 قتيلا ، وأكثر من 50 جريحا ، وذلك وفقا لما ذكرته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم السبت.

وأشارت مصادر ، فى وقت سابق ، إلى أن الميليشيات الحوثية شنت هجوما مزدوجا بالصواريخ على المعسكر ، واستهدف القصف مسجد داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة.

ويأتى هذا القصف بالتزامن مع استمرار الهجوم الذى بدأه الجيش الوطنى بدعم وإسناد من التحالف العربى على مواقع الميليشيات فى جبهة نهم شمال شرق صنعاء.

 


معسكر الجيش اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

مأرب

110 قتيل

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