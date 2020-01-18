اخبار اقتصاد اليوم.. مصر تتقدم 21 مركزا فى مؤشر التنافسية بمحور الأسواق

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم السبت 18- 1-2020 عددا من الأخبار الاقتصادية التى رصدها اليوم السابع، كان من بينها مؤشرات التنافسية العالمية وتقدم مصر 21 مركزا فى محور أسواق المنتجات و17 مركزا فى محور تحسن الانتاجية والاجور اضافة الى اسعار العملات فى البنوك المصرية واسعار الذهب اليوم .

انفوجراف.. مصر تتقدم 21 مركزا فى مؤشر التنافسية لمحور أسواق المنتجات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محورى أسواق المنتجات، والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا.

انفوجراف.. مصر تتقدم 17 مركزا عالميا فى مؤشر تحسن الإنتاجية والأجور

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مكانة مصر فى مؤشر التنافسية العالمى لعام 2019 فى محورى أسواق المنتجات، والمؤشرات الفرعية التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا، صعدت 4 مراكز لتحتل المركز 126 عام 2019، مقارنة بالمركز 130 عام 2018، ويتضمن هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر سهولة توظيف عمالة أجنبية والذى احتلت فيه مصر المرتبة 46 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 103 عام 2018، بفارق 57 مركزًا، فضلًا عن تحسن مؤشر مدى التعاون بين الموظفين وأصحاب العمل لتحتل المركز 46 عام 2019، مقارنة بالمركز 73 عام 2018، بفارق 27 مركزًا، بجانب تحسن مؤشر الإنتاجية والأجور لتحتل المركز 58 عام 2019 مقارنة بالمركز 75 عام 2018، بفارق 17 مركزًا، وآخيرًا تحسن مؤشر حقوق العمال لتحتل مصر المركز 104 عام 2019، مقارنة بالمركز 112 عام 2018، بفارق 8 مراكز.

وزير البترول: جارى تنفيذ مشروع مجمع البنزين بأسيوط لإنتاج 800 ألف طن

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الدور المحورى لمعامل التكرير المصرية فى استدامة استقرار السوق المصرية فيما يخص توافر المنتجات البترولية وتأمين إمدادات الوقود، مشيراً إلى أن خطة إعادة تأهيل المعامل القائمة وزيادة الطاقة التكريرية بدأت تؤتى ثمارها وتحقق أهداف وزارة البترول فى تخفيض الكميات المستوردة من المنتجات البترولية وبالتالى ترشيد استهلاك النقد الأجنبي ، كما أكد على الاهتمام الذى توليه الوزارة للمشروعات البترولية بصعيد مصر وخاصة تطوير وزيادة قدرة معمل تكرير أسيوط والذى يشهد حالياً تنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتيــن بطاقة إنتاجية 800 ألف طن من البنزين لتغطية احتياجات الوجه القبلى من هذا المنتج الحيوى بالإضافة إلى جانب من احتياجات البوتاجاز وذلك بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار .

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يسلمان عقود الوحدات بمدينة بدر لمستحقيها

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي، مشروع "الإسكان الاجتماعى"، التابع لمحافظة القاهرة، وتنفذه مديرية الإسكان بالمحافظة، بأرض المائة فدان، بالحى الرابع، بمدينة بدر، ويضم 3,528 وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذها.

عمومية القابضة الكيماوية تعتمد الميزانية بإيرادات 21.6 مليار جنيه

انعقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث اعتمدت نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2019

أسعار الدولار اليوم السبت 18 - 1 - 2020.. ثبات العملة الأمريكية

استقر سعر الدولار، اليوم السبت 18 - 1 - 2020، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر عند ختام تعاملات الخميس، وسجل تبايناً فى عدد من البنوك، وجاء متوسط سعره عند 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم السبت، آخر أيام الأسبوع،

أسعار العملات اليوم السبت 18-1-2020 فى مصر

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 18-1-2020، طبقاً لأسعار إغلاق أول أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى، اليوم، الدولار الأمريكى، الذى استقر سعره عند سعر ختام تعاملات الخميس، والذى بلغ 15.77 جنيه للشراء، و 15.87 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.19 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

استقرار أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 685 جنيها للجرام

استقرت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم السبت 18-1-2020 بسوق الصاغة، مسجلة سعر 685 جنيهاً للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً ومبيعا فى مصر، بسبب استمرار هبوط أسعار الدولار فى مصر، بالسوق المصرفى، وهو ما ابطأ وتيرة ارتفاع سعر الذهب عقب تحرك فى الأسعار العالمية.